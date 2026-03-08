Evacúan aeropuerto de Kansas City por una amenaza de seguridad que investiga el FBI

El Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI), en el estado de Misuri, fue evacuado este domingo después de que autoridades recibieran un reporte de una posible amenaza de seguridad, lo que activó un amplio operativo que incluyó a la policía aeroportuaria y al Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La evacuación obligó a desalojar partes de la terminal y a suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto mientras las autoridades evaluaban la situación.

Qué ocurrió en el aeropuerto

Según informó el Departamento de Aviación de Kansas City, la evacuación comenzó alrededor del mediodía tras recibir un reporte sobre una posible amenaza dentro de las instalaciones. Como medida preventiva, las autoridades pidieron a los pasajeros abandonar ciertas áreas de la terminal mientras se revisaba el lugar.

Durante el operativo, la policía del aeropuerto y agentes federales iniciaron una investigación para determinar si existía un riesgo real para viajeros y personal.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron a grandes grupos de pasajeros saliendo del edificio con su equipaje mientras agentes de seguridad controlaban la situación.

🚨 DEVELOPING: A serious incident at Kansas City International Airport prompted a full ground stop and the evacuation of passengers and staff, though the cause remains unknown.



pic.twitter.com/wyqKtiVG9b — Breaking911 (@Breaking911) March 8, 2026 https://platform.twitter.com/widgets.js

Miles de pasajeros evacuados y vuelos afectados

De acuerdo con reportes de medios locales, alrededor de 2,000 personas fueron evacuadas mientras las autoridades revisaban las instalaciones del aeropuerto.

La evacuación también provocó alteraciones en las operaciones aéreas. Algunos vuelos que llegaban al aeropuerto fueron retenidos en las pistas y varios retrasos se registraron mientras se investigaba la amenaza.

El FBI investigó la amenaza

El FBI se sumó a la investigación junto con las autoridades aeroportuarias para determinar la credibilidad de la alerta. Horas después del incidente, funcionarios informaron que la terminal fue reabierta y que las operaciones comenzaron a normalizarse una vez que se evaluó la situación.

Aunque la investigación continuaba, las autoridades indicaron que la amenaza finalmente fue considerada no creíble, lo que permitió restablecer las operaciones normales.

🚨#BREAKING: The FBI is on the scene at the Kansas City International Airport as it’s under lockdown with evacuations and a ground stop following a credible bomb threat.



📌#KansasCity | #Missouri



The FBI and other Authorities are currently responding to a serious incident at… pic.twitter.com/nLxJHXcI0x — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 8, 2026 https://platform.twitter.com/widgets.js

Protocolos de seguridad en aeropuertos

Las evacuaciones en aeropuertos estadounidenses suelen activarse cuando existe cualquier indicio de amenaza para la seguridad. En estos casos, las autoridades despejan las instalaciones para permitir que equipos especializados revisen el área sin poner en riesgo a los pasajeros.

Este tipo de protocolos pueden aplicarse ante reportes de bombas, paquetes sospechosos o cualquier alerta que requiera una verificación inmediata por parte de las fuerzas de seguridad.

Seguir leyendo:

Policía de Colombia captura a dos terroristas que pretendían realizar atentados con explosivos

Detienen a uno de los responsables del atentado contra dos diputados en Sinaloa