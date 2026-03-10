Condenada a 15 años de prisión en Wisconsin por alimentar a su hija con parálisis cerebral con una dosis letal de alcohol

Una mujer de Wisconsin fue condenada a 15 años de prisión por la muerte de su hija discapacitada de cuatro años, quien falleció con niveles de alcohol en sangre muy por encima de lo considerado letal.

El juez Anthony J. Stella Jr., del Tribunal del Condado de Sawyer County, Wisconsin, dictó la sentencia contra Samantha S. Smith, de 30 años, por su papel en la muerte de la menor.

Además de la pena de prisión, Smith deberá cumplir cinco años de libertad supervisada una vez que salga de la cárcel.

La niña tenía parálisis cerebral severa

La víctima, Zoey Chafer, fue diagnosticada al nacer con parálisis cerebral severa.

La niña no podía hablar ni moverse y dependía de una sonda de alimentación para recibir nutrición e hidratación.

En agosto de 2020, el novio de Smith, Domenic Falkner, se mudó a la vivienda familiar y fue aprobado como cuidador remunerado de la menor.

Hallan niveles extremadamente altos de alcohol en la sangre

El 28 de julio de 2021, servicios de emergencia acudieron a un apartamento en Hayward, Wisconsin tras recibir una llamada al 911 por una niña inconsciente.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, Zoey ya había fallecido.

Un análisis realizado por el Wisconsin State Laboratory of Hygiene reveló que la niña tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.572 g/100 mL, una cifra extremadamente alta.

Según estudios médicos citados en el caso, niveles superiores a 0.40 pueden provocar coma y muerte por paro respiratorio, especialmente en niños.

Autopsia determinó homicidio e indicios de abuso

Tras los resultados del análisis, el cuerpo de la menor fue exhumado y examinado por el Midwest Medical Examiner’s Office.

El médico forense determinó que la causa de muerte fue toxicidad aguda por etanol y clasificó el caso como homicidio.

El informe también señaló lesiones compatibles con abuso físico, incluyendo moretones, abrasiones y fracturas en proceso de curación.

Solo los adultos en casa manipulaban la sonda de alimentación

Durante los interrogatorios con detectives, Smith y Falkner admitieron que eran los únicos adultos presentes en la vivienda durante el período en que el alcohol ingresó al sistema de la niña.

También confirmaron que eran las únicas personas que manipulaban la sonda de alimentación de Zoey.

Smith llegó a un acuerdo con la fiscalía en noviembre y se declaró culpable de negligencia crónica infantil y no impugnó un cargo de abuso físico reiterado que causó lesiones graves.

Un cargo inicial de homicidio intencional en primer grado fue desestimado como parte del acuerdo, aunque el juez pudo considerarlo durante la sentencia.

Novio de la madre también enfrenta sentencia

Falkner fue condenado por los mismos cargos en septiembre.

Su audiencia de sentencia está programada para el 1 de mayo, según registros judiciales.

