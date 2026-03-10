EE.UU. niega escoltas en el estrecho de Ormuz, aunque no descarta “acompañamientos” militares

El gobierno de Estados Unidos negó que su Armada haya escoltado a un petrolero a través del estratégico estrecho de Ormuz, luego de que una publicación en redes sociales del secretario de Energía generara confusión sobre una supuesta operación de protección naval en medio de la escalada del conflicto con Irán.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró durante una rueda de prensa que la Marina estadounidense no ha acompañado hasta ahora a ningún buque petrolero en esa zona, considerada una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de hidrocarburos.

“Sé que la publicación fue eliminada bastante rápido, y puedo confirmar que la Armada de Estados Unidos no ha escoltado un petrolero o un buque en este momento”, dijo Leavitt ante preguntas de periodistas.

La aclaración se produjo después de que el secretario de Energía, Chris Wright, publicara en la red social X un mensaje afirmando que un petrolero había sido protegido con éxito por fuerzas estadounidenses. El mensaje fue eliminado poco después sin mayores explicaciones.

"Effective IMMEDIATELY, I have ordered the United States Development Finance Corporation (DFC) to provide, at a very reasonable price, political risk insurance and guarantees for the Financial Security of ALL Maritime Trade… If necessary, the United States Navy will begin… pic.twitter.com/pIJyFwL78j — The White House (@WhiteHouse) March 3, 2026

Leavitt indicó que estaba al tanto de la publicación, pero reconoció que no había tenido oportunidad de hablar directamente con Wright para conocer los motivos de su eliminación.

Aun así, la portavoz dejó abierta la posibilidad de que Washington recurra a ese tipo de operaciones en el futuro, en medio de la creciente tensión en el Golfo Pérsico.

“Por supuesto, esa es una opción”, afirmó, al referirse a posibles medidas para garantizar el tránsito de embarcaciones en el estrecho.

Impacto inmediato en los mercados petroleros

La confusión generada por el mensaje borrado tuvo efectos inmediatos en los mercados energéticos. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó más de 13% y volvió a situarse alrededor de los 80 dólares por barril después de difundirse la información sobre la supuesta escolta naval.

La volatilidad refleja la incertidumbre que domina a los operadores desde que comenzó la confrontación entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que ya supera los diez días y que ha puesto en riesgo el flujo de crudo desde el Golfo Pérsico.

El presidente estadounidense aseguró también que se encontraba evaluando tomar el control total del estrecho de Ormuz después de prometer que EE.UU. facilitaría seguros de riesgo para las navieras que necesiten transitar por el estratégico paso, ubicado entre el Golfo Pérsico y el océano Índico. Crédito: U.S. Navy | AP

Un día antes, el petróleo había superado los 100 dólares por barril, impulsado por el temor a interrupciones en el suministro global.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre el Golfo Pérsico y el océano Índico, es uno de los puntos estratégicos del comercio energético mundial, ya que por esa vía circula aproximadamente entre el 20% y el 25% de todo el petróleo y gas transportado por mar.

Las implicaciones económicas del conflicto también han comenzado a preocupar a legisladores estadounidenses, quienes temen el impacto de la subida del precio de la gasolina en los consumidores y el costo fiscal que podría implicar una intervención militar prolongada.

At the direction of President Trump, @CENTCOM has been eliminating inactive mine-laying vessels in the Strait of Hormuz—wiping them out with ruthless precision. We will not allow terrorists to hold the Strait of Hormuz hostage.



To the weakened Iranian regime: you have… pic.twitter.com/6IGZNOzgeV — Pete Hegseth (@PeteHegseth) March 10, 2026

El Pentágono estudia operaciones de protección naval

En paralelo, el Pentágono confirmó que analiza diferentes escenarios para proteger la navegación en el estrecho si la situación lo requiere.

Durante una conferencia de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, explicó que el Departamento de Defensa está evaluando varias opciones para escoltar buques mercantes que atraviesen esa ruta estratégica.

“Estamos analizando diversas opciones y resolveremos los problemas a medida que se presenten”, señaló el militar, quien agregó que cuando llegue el momento presentarán al presidente Donald Trump un conjunto de alternativas junto con evaluaciones de riesgo y recursos necesarios.

Las declaraciones se producen después de que Trump advirtiera que Estados Unidos responderá con una fuerza “20 veces mayor” si Irán intenta bloquear el tránsito petrolero en el estrecho de Ormuz.

El mandatario también dijo que su administración estudia la posibilidad de garantizar seguros de riesgo para las navieras que necesiten cruzar la zona, e incluso planteó la opción de establecer escoltas navales para asegurar el paso de los buques.

Mientras tanto, los precios energéticos siguen reflejando la tensión geopolítica. El barril de petróleo ronda actualmente los 90 dólares, mientras que el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ha aumentado cerca de 10%, situándose alrededor de 3.5 dólares por galón.

Sigue leyendo: