Trump amenaza con responder con “muerte, fuego y furia” si Irán bloquea el estrecho de Ormuz

Donald Trump amenazó este lunes que su país responderá con mucha mayor fuerza si Irán bloquea el tránsito de petróleo en el Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos para el comercio energético mundial.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario lanzó una advertencia directa al gobierno iraní. “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos 20 veces, más fuerte de lo que ha sido hasta ahora”.

El republicano añadió en su mensaje que una escalada tendría consecuencias graves para Teherán. “Muerte, fuego y furia se abatirán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada de tensión en el Golfo Pérsico, luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica asegurara que atacó un petrolero durante el fin de semana en el estrecho y advirtiera que el paso marítimo podría quedar cerrado al tráfico internacional debido al conflicto en la región.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los puntos clave para el suministro energético global. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo pasa por ese corredor marítimo.

La tensión en la zona también aumentó tras el despliegue de fuerzas navales estadounidenses. Entre ellas se encuentra el portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de la Marina de Estados Unidos, enviado hacia Oriente Medio como parte del refuerzo militar en la región.

Pese a las amenazas, distintos analistas aseguran que Trump ofreció declaraciones contradictorias sobre el estado del conflicto con Irán. En un momento aseguró que la guerra “prácticamente había terminado”, pero posteriormente admitió que aún no sabía “hasta dónde podrían llegar” las hostilidades.

Además, el mandatario dijo que su gobierno evalúa tomar control total del tránsito en el estrecho, mientras que la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que permitiría “paso libre” a los países de la región que expulsen a diplomáticos de Estados Unidos y Israel de sus territorios.

Sigue leyendo: