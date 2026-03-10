window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 10 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 10 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Al comenzar el día comparte tus proyectos más creativos y audaces: surgirán oportunidades para impulsarlos en colaboración. Por la tarde, con el cambio de luna, la guía de ancestros o figuras protectoras te ayudará a encontrar respuestas y cerrar un asunto pendiente del pasado.

Horóscopo de amor para Capricornio

Tu vida romántica toma un buen ritmo, las propuestas que recibes llenan un deseo o te hacen un llamado. Al principio tal vez te sientas halagado, pero pronto se volverá demasiado. No tengas miedo de rechazar a alguien si ya fue demasiado, recuerda, solo aquellos que están realmente interesados en ti pueden aceptar un no.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

