Multivitamínicos podrían retrasar el envejecimiento biológico en adultos mayores

Investigadores presentaron hallazgos sobre el impacto de los multivitamínicos en el envejecimiento biológico de adultos mayores. En un ensayo de dos años con 958 participantes, aquellos que consumieron un multivitamínico diario experimentaron una ralentización biológica equivalente a cuatro meses. Esto sugiere un posible beneficio para la salud futura, aunque los autores advierten que no debe interpretarse como un aumento directo en la longevidad.

La investigación, publicada en Nature Medicine, que forma parte del Estudio de Resultados de Suplementos de Cacao y Multivitaminas (COSMOS), involucró un diseño riguroso donde los cuatro grupos de participantes tomaron diferentes combinaciones de multivitamínicos y extracto de cacao.

Los resultados mostraron que, habitualmente, aquellos en el grupo de multivitamínicos presentaron un envejecimiento biológico más lento al compararse con el grupo de placebo. Dos de las cinco métricas utilizadas confirmaron esta tendencia.

Implicaciones para la salud de los adultos mayores

Expertos en nutrición y epidemiología subrayan que el envejecimiento biológico y cronológico no siempre coinciden. A pesar de que el estudio marcó avances, insistieron en la necesidad de considerar en conjunto la dieta, el estilo de vida y el asesoramiento médico antes de decidir sobre el uso de suplementos vitamínicos.

Nutricionistas consultados por NBC sugieren que los adultos mayores pueden experimentar desafíos únicos al ser abordados mediante un uso adecuado de multivitamínicos. Las incertidumbres sobre las dosis necesarias y la absorción de nutrientes a medida que las personas envejecen podrían guiar futuras investigaciones en este campo.

Tipos de multivitamínicos recomendados

Los multivitamínicos recomendados para adultos mayores están formulados para abordar deficiencias comunes como la absorción reducida de nutrientes, enfocándose en vitaminas D, B12, calcio y otros esenciales para huesos, inmunidad y vitalidad.

Tipos específicos:

Multivitamínicos para mayores de 50 años : Productos como Centrum Silver (+50) o Multicentrum, con dosis ajustadas de vitaminas B (B9, B12), D, C, zinc y magnesio para apoyar inmunidad, salud ósea y energía.

: Productos como Centrum Silver (+50) o Multicentrum, con dosis ajustadas de vitaminas B (B9, B12), D, C, zinc y magnesio para apoyar inmunidad, salud ósea y energía. Con calcio y vitamina D : Son ideales para prevenir osteoporosis, combinando 1,000-1,200 mg de calcio con 600 UI de vitamina D diaria.

: Son ideales para prevenir osteoporosis, combinando 1,000-1,200 mg de calcio con 600 UI de vitamina D diaria. Complejos de vitamina B: Enfocados en B12 y ácido fólico para función neurológica y glóbulos rojos.

Consideraciones clave:

Siempre consulta a un médico antes de usarlos, ya que pueden interactuar con medicamentos y no sustituyen una dieta equilibrada. Elige fórmulas sin megadosis para evitar excesos. Marcas como Bion3 o Ensure también son populares para complementar proteínas.

Efectos más comunes de tomar multivitamínicos

Los multivitamínicos son generalmente seguros para adultos mayores cuando se toman en dosis recomendadas, pero pueden causar efectos secundarios leves, especialmente gastrointestinales.

Efectos más comunes:

Náuseas y malestar estomacal.

Diarrea o estreñimiento, a menudo por hierro o calcio en altas concentraciones.

Dolores de cabeza, erupciones cutáneas o picazón en personas sensibles.

Riesgos en mayores:

En adultos mayores, el exceso prolongado puede llevar a problemas como irritación ocular, pérdida de apetito o interacciones con medicamentos, aunque son raros en dosis normales. Se recomienda consultar a un médico antes de usarlos, ya que una dieta equilibrada suele ser suficiente.

