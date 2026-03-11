Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de marzo de 2026

ARIES — 11 de marzo de 2026

Aries, este miércoles viene con varias lecciones que te conviene entender antes de que la vida te las repita con más fuerza. Si tienes pareja, bájale dos rayitas a tu carácter. A veces quieres que la otra persona piense, actúe y hasta respire como tú quieres, y cuando no sucede así empiezan los pleitos. No se trata de controlar a nadie, mi cielo. El amor no es moldear a alguien a tu gusto, es aprender a convivir con lo que cada quien trae en su mochila. Si sigues presionando tanto, un día esa persona se puede cansar y cuando menos lo esperes te va a decir “ahí nos vemos”. Y luego vas a andar preguntándote qué fue lo que pasó. Aprende a escuchar más y exigir menos.

En cuestión de salud, cuida mucho tu garganta y el estómago. Andas tragando corajes que después se te reflejan en gastritis, inflamación o dolor. No todo lo que te dicen merece tu enojo. A veces lo más sabio es respirar profundo y dejar que las cosas se acomoden solitas.

Una amistad o un familiar cercano podría ponerte un regaño bien puesto, de esos que duelen pero que en el fondo tienen razón. No lo tomes como ataque. Eres muy terco y muchas veces los consejos que te dan entran por una oreja y salen por la otra. Pero esta vez conviene que pongas atención porque detrás de esas palabras hay una verdad que te puede ayudar a mejorar.

Ten mucho cuidado con tu boca, Aries. Cuando te enojas sueltas palabras sin medirlas y podrías lastimar a personas que de verdad te quieren. No todo se arregla con un “perdón” después. Hay heridas que tardan en sanar. Piensa antes de hablar y evita reaccionar con el hígado.

En el ambiente cercano se ve un compromiso, un anuncio de boda o incluso un embarazo de alguien que conoces. Esa noticia traerá alegría y también te hará pensar en tu propio camino. Quizás te preguntes qué quieres realmente para tu vida y hacia dónde vas.

Eso sí, abre bien los ojos con lo que cuentas. Hay gente que escucha tus cosas con sonrisa, pero en cuanto te das la vuelta usan esa información para chisme o para manipular. No todo el mundo merece saber tus planes.

Este día también te pide que pongas los pies en la tierra. A veces te dejas llevar por comentarios de terceros y terminas creyendo historias que ni siquiera viste con tus propios ojos. No te metas en problemas por rumores. Aprende a confiar más en lo que tú ves y menos en lo que otros dicen.

Recuerda algo, Aries: cuando dejas de vivir de rodillas y empiezas a tomar decisiones por ti mismo, tu vida cambia. Pero eso requiere valentía, carácter y también humildad para reconocer errores.

Color del día: rojo quemado

Números de la suerte: 7, 18 y 29

TAURO — 11 de marzo de 2026

Tauro, este miércoles viene con movimientos interesantes para ti, sobre todo en dinero, decisiones personales y cuestiones del corazón. Y más vale que abras bien los ojos porque cuando la vida manda señales, al que no entiende le toca repetir la lección.

Se viene un proyecto, evento o negocio que puede dejarte muy buenos ingresos. Pero no te emociones nada más gastando o presumiendo. El dinero que llegue debes moverlo con inteligencia. Invertir, ahorrar o ponerlo a trabajar para que genere más. Tú sabes que cuando te pones las pilas eres muy bueno para los negocios, pero también tienes la maña de confiarte y luego dejar pasar oportunidades. Esta vez no lo hagas. El dinero es como el agua: si no lo mueves, se estanca.

En cuestiones del corazón, podría aparecer alguien del signo de Cáncer o Sagitario que llegará con enseñanzas importantes para tu vida. No necesariamente será una relación eterna, pero sí alguien que te hará ver cosas que antes no habías entendido. Tú eres una persona que a veces ni tú mismo sabes lo que quiere. Un día dices una cosa y al otro cambias de opinión. Por eso necesitas a alguien que te ayude a encontrar estabilidad emocional, no alguien que aumente tu confusión.

También debes tener cuidado con el orgullo. Has pasado por golpes fuertes en la vida y eso te hizo levantar murallas para que nadie vuelva a lastimarte. Pero cuando levantas demasiadas barreras, también alejas a personas que sí valen la pena. Una persona cercana podría sentirse decepcionada al ver cómo has cambiado. No porque seas mala persona, sino porque a veces te vuelves frío para protegerte.

Ahora, tampoco te sientas culpable por todo. La vida te enseñó a defenderte y eso también tiene su lado bueno. Lo importante es que no te cierres completamente al cariño o a las nuevas oportunidades.

A medida que pasen los días vas a comprender muchas cosas que antes no tenían sentido. Todo lo que has vivido tiene una causa y un aprendizaje. El chiste no es evitar los golpes, sino aprender de ellos para no volver a caer en el mismo hoyo.

En el amor hay algo muy claro que debes entender: las relaciones prohibidas o en las que siempre terminas siendo la segunda opción no son para ti. Tú mereces ser prioridad, no plan de emergencia. Si sigues en situaciones donde te esconden o donde siempre hay alguien más primero que tú, lo único que estás haciendo es desgastarte emocionalmente.

También se ve movimiento en amistades y círculos cercanos. Alguien podría pedirte consejo o buscarte para platicar algo importante. Escucha, pero no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. Tú ya tienes suficiente con los tuyos. Este día te recuerda algo muy sencillo, Tauro: cuando sabes lo que vales, dejas de aceptar migajas. Así que levanta la cabeza, toma decisiones firmes y no te conformes con menos de lo que mereces.

Color del día: verde oliva

Números de la suerte: 4, 16 y 31

GÉMINIS — 11 de marzo de 2026

Géminis, este miércoles viene movido para ti, pero también lleno de oportunidades para que pongas orden en varias áreas que traes medio revueltas. Primero que nada, deja de hacerle tanto caso a la gente negativa. Siempre habrá personas que hablen de ti, que inventen cosas o que quieran verte caer. Pero te voy a decir algo muy claro: la gente envidiosa habla cuando ve que alguien está avanzando. Así que no pierdas tu tiempo tratando de explicar tu vida ni defendiendo lo que haces. El que te quiere, te cree; el que no, que siga su camino.

Si tienes pareja, aguas con los problemas familiares que podrían meterse en la relación. A veces la familia opina demasiado y termina creando discusiones donde ni siquiera había problema. Tú y tu pareja deben aprender a poner límites. Lo que pasa entre ustedes dos se arregla entre ustedes dos, no con todo el comité familiar opinando.

También se ve mucha envidia alrededor de la relación. Hay personas que, en lugar de alegrarse por ustedes, quisieran verlos peleando. Por eso es importante que no cuenten todo lo que viven ni anden ventilando sus problemas con cualquiera.

Un amor del pasado podría aparecer de repente, ya sea con un mensaje, una llamada o incluso a través de redes sociales. Eso podría incomodarte un poco, pero no necesariamente significa que debas abrir esa puerta otra vez. Recuerda por qué terminó esa historia antes de dejarte llevar por la nostalgia.

Eso sí, una llamada o mensaje en estos días te va a alegrar bastante. Puede ser una noticia que estabas esperando o alguien que simplemente quiere saber de ti. A veces esos pequeños detalles son los que cambian el ánimo del día. En cuestiones de salud, cuida mucho golpes o caídas. Andas distraído o distraída y podrías tropezar o lastimarte por andar pensando en mil cosas al mismo tiempo.

También se vienen chismes que podrían salir a la luz, pero la verdad es que no tendrán gran importancia. La gente siempre va a hablar, pero esta vez no tendrán pruebas ni motivos para afectarte realmente. Si tienes un amor a distancia, las cosas se fortalecen. Aunque no se vean todos los días, el vínculo puede crecer si ambos ponen de su parte.

Ahora hablemos de tu casa. Urge que hagas una limpieza profunda. Deshazte de cosas rotas, objetos que ya no sirven o cosas que guardas solo por costumbre. Las casas también cargan energía, y cuando están llenas de cosas viejas o dañadas, esa energía se estanca.

Si estás soltero o soltera, hay muchas posibilidades de conocer a alguien que realmente te mueva el piso. Será a través de una amistad o de alguien cercano a tu círculo social. Pero no te aceleres. Conoce a esa persona con calma, deja que todo fluya.

Tu mayor problema siempre ha sido esperar que los demás te paguen con la misma moneda que tú das. Y aunque eso suena justo, la realidad es que no todo el mundo tiene tu forma de pensar ni tu forma de querer. Por eso esta etapa te pide crecer, madurar y empezar de nuevo en varios aspectos de tu vida.

Porque cuando empiezas a pensar más en tu felicidad que en quedar bien con todos, tu vida cambia para bien.

Color del día: amarillo mostaza

Números de la suerte: 5, 17 y 28

CÁNCER — 11 de marzo de 2026

Cáncer, en cuestiones del amor a veces te haces bolas tú solito. Te encaprichas con personas que no sirven ni para quitarte el aburrimiento y luego te preguntas por qué terminas con el corazón medio parchado. Ya es momento de abrir bien los ojos. No toda persona que te habla bonito o que te promete el cielo merece entrar a tu vida. Tú tienes un corazón grande, pero también debes aprender a usar la cabeza. De nada sirve que des todo si la otra persona apenas y da las gracias. El amor no es andar mendigando atención ni cariño.

Si estás soltero o soltera, este es un momento perfecto para disfrutar tu libertad. No se trata de andar de fiesta todos los días, pero sí de permitirte conocer personas, salir, platicar y vivir experiencias nuevas. Recuerda algo que decía la gente de antes: es mejor arrepentirse de lo que se hizo que quedarse con el eterno “qué hubiera pasado”. No te quedes con ganas de vivir.

Eso sí, tampoco confundas diversión con meterte en problemas emocionales. Podrías involucrarte con alguien que no trae buenas intenciones o que simplemente no está en el mismo canal que tú. Antes de entregar el corazón, observa bien cómo actúa esa persona. Las acciones siempre dicen más que las palabras.

En el área económica y de negocios vienen oportunidades interesantes. Puede aparecer una propuesta, un proyecto o una idea que te ayude a mejorar tus ingresos. Pero para aprovecharlo necesitas carácter. Si te pones las pilas y te enfocas, podrías sacarle bastante provecho. A veces tú mismo te frenas por miedo o por dudar demasiado de tus capacidades.

También hay señales de que un ex amor podría aparecer de nuevo. Y no precisamente con la mejor actitud. Esa persona podría regresar con drama, reclamos o actitudes medio pesadas. Aquí la pregunta es sencilla: ¿realmente quieres volver a pasar por lo mismo? Si la historia ya terminó una vez, algo muy fuerte tuvo que haber pasado.

En cuestión de suerte, se ve movimiento positivo en juegos de azar o lotería. No significa que te harás millonario de la noche a la mañana, pero sí podrías tener un golpe de suerte pequeño que te levante el ánimo. En unos días podrías sentir algo de estrés por trabajo, escuela o alguna responsabilidad que te tiene pensando demasiado. No te ahogues en un vaso de agua. Todo problema tiene solución cuando se enfrenta con calma y organización.

También es momento de aceptar una verdad incómoda: muchas veces el problema no es el amor, sino el tipo de personas que eliges. Te atraen personajes complicados, fríos o poco claros emocionalmente. Y luego te sorprendes cuando las cosas no funcionan. Si quieres una vida como la que te gusta —con comodidades, gustos y estabilidad— tendrás que trabajar duro por ella. El dinero no cae del cielo ni aparece por arte de magia. Aprende a desconfiar un poco más de quien no demuestra nada, pero también a confiar plenamente en quien sí te da razones.

Porque cuando eliges bien a las personas que te rodean, tu vida cambia por completo.

Color del día: plateado

Números de la suerte: 9, 21 y 33

LEO — 11 de marzo de 2026

Leo, este miércoles viene con lecciones importantes para tu corazón, tus decisiones y la forma en la que estás manejando ciertas situaciones que tú mismo has complicado más de la cuenta. Si tienes pareja, bájale dos rayitas a los celos. No todo lo que ves o escuchas significa que te están engañando. A veces tú mismo te haces historias en la cabeza que terminan creando discusiones innecesarias. Los chismes siempre existirán, pero creer todo lo que te dicen sin investigar solo provoca tormentas en un vaso de agua. La confianza es la base de cualquier relación, y si esa confianza no existe, tarde o temprano la relación se desgasta.

También debes entender algo muy importante: los celos no demuestran amor, demuestran inseguridad. Y tú, Leo, eres un signo que nació para brillar, no para vivir con dudas constantes. Si no confías en la persona que tienes a tu lado, entonces pregúntate seriamente qué estás haciendo ahí.

En cuestiones económicas se abren oportunidades interesantes. Podrían aparecer inversiones, negocios o proyectos que ya tenías en mente desde hace tiempo. Pero para que esos planes funcionen necesitas tomar decisiones con inteligencia. No tengas miedo de apostar por lo que realmente quieres. Muchas veces has dejado pasar oportunidades por miedo o por pensar demasiado las cosas.

Este es un momento perfecto para avanzar en metas que habías dejado pausadas. La vida te está empujando a crecer, pero también te está pidiendo disciplina. Otra cosa que debes hacer cuanto antes es limpiar tu vida de todo lo que ya no suma. Personas negativas, relaciones que solo traen problemas, recuerdos que siguen doliendo… todo eso ocupa espacio en tu mente y en tu corazón. Si quieres avanzar de verdad, primero tienes que cerrar ciclos.

No puedes construir un futuro sólido si sigues cargando con historias que ya terminaron. En el área de la salud, presta atención a tu cuerpo. Podrías resentir molestias en rodillas, espalda o músculos si has estado cargando demasiado estrés o tensión. Tu cuerpo muchas veces habla cuando tu mente se niega a descansar.

También será importante poner orden en tus relaciones con amistades y familia. Podrías estar cometiendo el error de darle demasiada importancia a personas que no lo merecen, mientras descuidas a quienes realmente han estado contigo en las buenas y en las malas. No confundas compañía con lealtad.

En el amor también hay una decisión importante que podrías enfrentar. Si hay alguien que te gusta de verdad y sientes que podría existir un futuro, date la oportunidad de conocer más a esa persona. A veces el miedo a volver a salir lastimado te hace cerrar puertas antes de tiempo.

Recuerda algo, Leo: el corazón rara vez se equivoca cuando se trata de sentimientos sinceros. Este miércoles te pide claridad, madurez y valentía para dejar atrás lo que ya no funciona. Porque cuando un Leo decide avanzar con determinación, no hay obstáculo que pueda detenerlo.

Color del día: dorado

Números de la suerte: 6, 14 y 30

VIRGO — 11 de marzo de 2026

Virgo, este miércoles trae reflexiones importantes sobre el dinero, el amor y las decisiones que has estado tomando últimamente. Y aunque a veces no te guste escucharlo, hay cosas que necesitas aceptar para que tu vida avance. Primero hablemos del dinero. Es cierto que el dinero no lo es todo en la vida, pero también es verdad que cuando aparece un problema ayuda muchísimo tenerlo. Por eso este periodo te pide que seas más cuidadoso con tus gastos. Has tenido momentos en los que gastas sin pensar demasiado y luego te preguntas por qué el dinero no te alcanza como antes. Aprender a ahorrar y administrar mejor será clave para evitar una racha económica inestable que podría aparecer si no te organizas.

No se trata de vivir con miedo, sino de tener previsión. Cuando aprendes a cuidar tus recursos, también aprendes a vivir con más tranquilidad. En el amor hay cambios importantes moviéndose. Si tienes una relación, podrías empezar a notar que las cosas ya no fluyen como antes. Tal vez hay menos atención, menos interés o simplemente se ha perdido esa chispa que antes los hacía sentir conectados. Pero no todo está perdido si ambos están dispuestos a hacer cambios. Las relaciones también requieren trabajo, tiempo y detalles.

Ahora bien, si tú ya no sientes lo mismo y solo sigues ahí por costumbre, por miedo a la soledad o por comodidad, es momento de ser honesto contigo mismo. Fingir sentimientos que ya no existen solo alarga una historia que tarde o temprano terminará de todos modos.

Recuerda algo muy claro: el tiempo no perdona. Cada día que pasa es un día que no regresa, así que aprovéchalo con personas que realmente hagan latir tu corazón. En cuestiones de amistades también habrá movimientos. Podrías darte cuenta de que muchas personas que llamabas amigos en realidad solo estaban de paso. La vida siempre te enseña que amistades hay muchas, pero verdaderos amigos son muy pocos. Y esos se cuentan con los dedos de una mano.

También se marca el posible alejamiento de una persona que te movía mucho emocionalmente. Puede ser alguien que te gustaba, alguien con quien tenías una conexión especial o alguien que ocupaba un lugar importante en tu vida. Aunque duela, no intentes retener a quien ya decidió tomar otro camino. Cuando una persona se queda por obligación y no por gusto, la relación se vuelve pesada y termina lastimando más.

En el amor también debes aprender a no fijarte solamente en el físico. En el pasado has tomado decisiones basadas en apariencias y eso te llevó a experiencias que terminaron en decepción. El verdadero valor de una persona se descubre en la manera en que te trata, en cómo te respeta y en cómo se comporta contigo. Se acercan cambios importantes en tu vida. Algunos de ellos implicarán dejar atrás situaciones, personas o hábitos que te han detenido por mucho tiempo. Y aunque al principio cueste, será necesario mandar muy lejos todo aquello que te ha impedido avanzar.

También debes tener mucho cuidado con el dinero en inversiones o negocios mal pensados. No te metas en proyectos que suenan demasiado buenos para ser verdad.

Porque muchas veces el problema no es la falta de oportunidades, sino las decisiones apresuradas.

Color del día: azul marino

Números de la suerte: 8, 19 y 27

LIBRA — 11 de marzo de 2026

Libra, hay momentos en la vida en los que uno necesita escuchar la verdad aunque no siempre sea lo que quiere oír. Y este miércoles trae precisamente eso: claridad emocional y algunas sacudidas que te ayudarán a entender mejor quién sí merece estar en tu vida y quién no.

Se marca una separación fuerte con una amistad. Puede ser que alguien se aleje de tu vida por decisiones personales, por distancia o simplemente porque los caminos ya no coinciden como antes. Esto te va a doler más de lo que imaginas, porque eres una persona que valora mucho los vínculos emocionales. Pero también debes entender que no todas las personas están destinadas a quedarse para siempre. Algunas llegan solo para enseñarte algo y después siguen su camino.

También se ve que una persona de tu pasado volverá a tu mente con mucha fuerza. Quizás recuerdes momentos, conversaciones o situaciones que te hicieron sentir muy feliz en su momento. Y sí, será inevitable pensar que tal vez no volverás a encontrar algo igual. Pero la vida tiene una manera curiosa de sorprenderte cuando menos lo esperas. Lo importante no es vivir anclado en lo que fue, sino aprender de esa historia para no repetir errores.

En el terreno del amor podrías notar cambios importantes en tus sentimientos. Lo que antes parecía muy fuerte podría comenzar a debilitarse poco a poco. No te asustes ni te sientas culpable por eso. Los sentimientos también evolucionan, y a veces lo que parecía eterno simplemente cumple su ciclo.

Hay momentos en los que pareciera que estás molesto con la vida misma. Te frustras cuando las cosas no salen como quieres o cuando las personas no responden como esperabas. Pero recuerda algo muy importante: la vida es demasiado corta para gastarla en gente que no muestra interés real en ti.

Cuida mucho tus espaldas, Libra. Existe la posibilidad de una traición o desilusión por parte de una amistad. Puede ser alguien que aparentaba lealtad, pero que en realidad hablaba a tus espaldas o tenía otras intenciones. No te cierres al mundo por eso, pero sí aprende a observar mejor a las personas antes de confiar ciegamente.

En el aspecto físico podrías sentir dolores musculares o molestias en el cuerpo, sobre todo si has estado cargando estrés emocional o preocupaciones. Tu cuerpo muchas veces refleja lo que tu mente está tratando de procesar. También debes dejar de confiar tanto en personas que solo aparecen cuando necesitan algo de ti. Hay gente que sabe perfectamente cómo buscarte cuando le conviene, pero desaparece cuando tú necesitas apoyo. Es momento de poner límites claros.

Lo material es importante, sí, pero siempre y cuando llegue de manera honesta y con esfuerzo propio. No te dejes llevar por atajos o promesas fáciles. A lo largo de este periodo llegarán personas nuevas a tu vida que te dejarán grandes enseñanzas. Algunas estarán solo por un tiempo breve, pero cada una traerá un aprendizaje valioso. No intentes retener a quien decide marcharse. Si alguien ya cumplió su ciclo, déjalo ir.

Este es el momento perfecto para soltar el pasado, dejar de culparte por errores antiguos y comenzar a construir una versión más fuerte de ti. Porque cada golpe de la vida también trae una lección que te hace crecer.

Color del día: vino tinto

Números de la suerte: 3, 15 y 26

ESCORPIÓN — 11 de marzo de 2026

Escorpión, hay momentos en los que uno necesita escuchar verdades para despertar y dejar de darle vueltas a cosas que ya deberían estar superadas. Traes asuntos del pasado que todavía te pesan más de lo que te gustaría admitir. Hay recuerdos, decisiones o personas que dejaron huella en tu vida y que de alguna manera siguen influyendo en tu forma de pensar. A veces esos recuerdos te hacen desconfiar de todo y de todos, al punto de que dudas hasta de tus propias decisiones. Pero vivir así no te conviene. No puedes pasar la vida mirando hacia atrás esperando que algo cambie.

La vida sigue avanzando, y tú también tienes que hacerlo. No te encierres en tus propias inseguridades. Aprende a darte nuevas oportunidades sin pensar que todo terminará igual que antes.

En el amor se ve movimiento interesante, especialmente en relaciones a distancia. Aunque muchas personas dicen que esas relaciones no funcionan, en tu caso sí podrían hacerlo si existe paciencia, comunicación y compromiso de ambas partes. No todo se trata de la cercanía física; también importa la conexión emocional y la confianza.

Eso sí, cuida mucho tu autoestima. Hay personas que, consciente o inconscientemente, podrían intentar hacerte sentir menos o sembrar dudas en tu cabeza. No permitas que comentarios negativos te detengan. Tú sabes perfectamente lo que vales, aunque a veces se te olvide recordarlo.

También se marca una posible discusión o pelea con una amistad. Podrían surgir desacuerdos por opiniones distintas, dinero o situaciones que ninguno de los dos quiere ceder. A veces hay conflictos que simplemente no tienen solución inmediata, y lo mejor es dejar que el tiempo acomode las cosas.

Podrías enfrentar la cancelación de un trámite o de un plan que tenías en mente. Esto te causará cierta frustración, pero no lo tomes como una señal negativa. Muchas veces lo que no sucede es porque algo mejor está esperando más adelante. Además, podrías sentir decepción por una persona cercana debido a ciertos comentarios o indirectas que te harán pensar. Esa situación te ayudará a ver con mayor claridad quién está realmente contigo y quién solo aparenta estarlo.

Escorpión, también es momento de dejar de ser tan duro contigo mismo. A veces te castigas demasiado por errores pasados o por decisiones que ya no tienen solución. Lo importante es aprender de esas experiencias y utilizarlas para crecer.

Tienes una ambición fuerte dentro de ti, y eso no es algo malo. Al contrario, esa ambición puede impulsarte a lograr metas importantes si sabes canalizarla correctamente. Lo único que debes cuidar es no dejar proyectos inconclusos como te ha pasado en otras ocasiones. Empiezas con mucha energía, pero luego pierdes el interés a mitad del camino.

En el ámbito laboral vienen cambios importantes que podrían beneficiarte mucho. Puede tratarse de una nueva oportunidad, un proyecto diferente o una mejora en tu situación actual. Estos días tendrás una energía especial para atraer aquello en lo que realmente pongas tu mente. Por eso es fundamental que visualices con claridad lo que deseas lograr.

Porque cuando un Escorpión decide ir por algo en serio, pocas cosas pueden detenerlo.

Color del día: negro

Números de la suerte: 10, 22 y 34

SAGITARIO — 11 de marzo de 2026

Sagitario, hoy la Nana te va a hablar como lo harían las señoras de antes, de esas que te miraban a los ojos y te soltaban la verdad sin rodeos, porque sabían que a veces uno necesita que le sacudan la cabeza para reaccionar. Y este miércoles viene con ese tipo de mensajes para ti.

Primero que nada, ten mucho cuidado con volver a caer en situaciones del pasado que ya te demostraron que no te llevan a nada bueno. Tú eres muy de volver a intentar, de dar segundas oportunidades y hasta terceras si hace falta, pero hay historias que ya cumplieron su ciclo. No todo lo que regresa significa que debe quedarse. A veces la vida solo te pone la prueba para ver si ya aprendiste la lección.

También debes poner atención a tu cuerpo. Se marcan golpes, caídas o accidentes pequeños que pueden ocurrir por distracción. Andas con la mente en mil cosas al mismo tiempo y eso puede hacer que no midas bien tus movimientos o que no pongas atención al entorno. Baja un poco el ritmo y cuida más tu salud física.

Otra cosa importante es dejar de vivir tan influenciado por los comentarios de otras personas. Tú tienes un sexto sentido muy fuerte y muchas veces sabes perfectamente qué decisión tomar, pero cuando escuchas demasiadas opiniones terminas confundido. Escucha tu intuición, porque pocas veces te ha fallado.

Hay una persona de piel clara que ha estado observándote más de lo que imaginas. Existe interés real, pero también miedo a acercarse por temor a que lo rechaces o a que no tomes en serio sus intenciones. A veces tú proyectas una seguridad tan fuerte que otras personas piensan que no tienen oportunidad contigo.

No tengas miedo a los cambios que vienen. Los próximos días traerán movimientos importantes que, aunque al principio te sacarán de tu zona de comodidad, terminarán ayudándote a crecer en muchos aspectos. Los cambios que empieces a hacer ahora podrían abrir puertas muy interesantes antes de que llegue abril.

También se empieza a mover la energía de un viaje. Puede ser un plan que apenas comienza a pensarse o una idea que poco a poco tomará forma. Ese viaje no solo servirá para cambiar de ambiente, también podría ayudarte a aclarar muchas ideas.

En el amor hay algo curioso. Si hasta ahora no sentías un amor muy profundo por la persona con la que estás o con la que has estado saliendo, sus acciones comenzarán a mover algo dentro de ti. Es como si poco a poco esa persona estuviera sembrando una semilla en tu corazón. Dependerá de ti si decides regarla para que crezca o si prefieres dejar que se seque.

Sagitario, también debes perder el miedo a cometer errores. Muchas veces te frenas por miedo a equivocarte o a que las cosas no salgan como esperabas. Pero la vida se trata precisamente de intentar, de aprender y de volver a levantarse.

En el ámbito económico se aproxima un nuevo proyecto que podría consolidarse más rápido de lo que imaginas. Tú tienes talento para ventas, negocios y todo lo que implique convencer o negociar con otras personas. Si realmente te enfocas y te organizas, podrías generar ingresos mucho mejores.

Eso sí, recuerda algo muy importante: las oportunidades no esperan eternamente. Cuando la vida te abra una puerta, no te quedes parado mirando… atrévete a cruzarla.

Color del día: naranja

Números de la suerte: 12, 23 y 35

CAPRICORNIO – 11 de marzo de 2026

Capricornio, este miércoles trae oportunidades importantes para tu vida, pero también te está pidiendo que dejes de tropezar con las mismas piedras de siempre. En el terreno laboral vienen movimientos interesantes. Podrían aparecer oportunidades de crecimiento, propuestas nuevas o incluso la posibilidad de cambiar de ciudad por cuestiones de trabajo. Aunque al principio te dé miedo salir de tu zona de comodidad, la verdad es que esos cambios podrían abrirte puertas que ni siquiera imaginabas. Todo depende de qué tan dispuesto estés a arriesgarte.

Capricornio, tú eres de los signos que cuando se propone algo lo logra. Pero también eres experto en sabotearte cuando empiezas a dudar demasiado de tus propias decisiones. Esta vez no te detengas antes de intentarlo. En cuestiones familiares es importante que aprendas a valorar más el apoyo que recibes de quienes realmente te quieren. Muchas veces desconfías incluso de tu propia familia, cuando en realidad son las personas que más han estado contigo en momentos difíciles. No significa que todos sean perfectos, pero sí que su intención suele ser ayudarte.

Con personas externas debes tener más cuidado. Hay gente que se acerca con sonrisas y buenas palabras, pero en el fondo solo busca aprovecharse de tu buena voluntad o de los recursos que tienes. No todos los que te rodean tienen las mismas intenciones que tú.

También se marca que una persona importante podría sentirse decepcionada por ciertas actitudes o comentarios que hiciste recientemente. Tal vez hablaste sin pensar o reaccionaste con dureza en un momento de enojo. Si realmente valoras a esa persona, lo mejor será aclarar las cosas antes de que la distancia emocional crezca. Los próximos días vendrán llenos de cambios y reflexiones. Pero hay algo muy claro que debes entender: antes de preocuparte tanto por el futuro, necesitas atender tu presente. Muchas veces te desgastas imaginando escenarios que todavía no existen y te olvidas de resolver lo que tienes enfrente.

La familia también necesitará más atención de tu parte. Has estado demasiado enfocado en problemas, trabajo o situaciones externas, y eso podría hacer que descuides a quienes realmente te quieren. No todo en la vida es trabajo o dinero. Capricornio, también debes reconocer que a veces te dejas engañar con demasiada facilidad cuando alguien promete cosas que suenan muy bonitas. Has creído en palabras que al final resultaron vacías, y eso te ha hecho perder tiempo y energía.

Es momento de renovarte. Cambia tu rutina, sal de los lugares de siempre, conoce personas nuevas y abre tu mente a otras experiencias. El mundo es más grande de lo que crees y todavía tienes muchas cosas por descubrir. Cierra ciclos que te han dolido, deja atrás personas que solo traen problemas y enfócate en tus metas reales. Porque la felicidad que estás buscando no está tan lejos… simplemente has estado mirando hacia el lugar equivocado.

Color del día: gris oscuro

Números de la suerte: 11, 20 y 32

ACUARIO — 11 de marzo de 2026

Acuario, este miércoles viene precisamente para que abras los ojos en ciertas actitudes que últimamente has estado teniendo con las personas que más te quieren. Primero que nada, cuida mucho tu forma de ser y de reaccionar con tus seres queridos. Has pasado por tantas cosas en el pasado que poco a poco tu corazón se fue endureciendo. Eso te ha ayudado a protegerte de decepciones, sí, pero también ha provocado que a veces seas demasiado frío o distante con personas que realmente te quieren bien. No confundas fortaleza con dureza emocional.

A veces dices cosas sin pensar o reaccionas con un tono que lastima más de lo que imaginas. Y cuando te das cuenta del daño, muchas veces ya es tarde. Aprende a medir tus palabras, porque hay relaciones que se desgastan poco a poco cuando no existe sensibilidad. También debes entender que este no es momento de lamentarte por lo que no pudo ser ni por sueños que en su momento no se cumplieron. La vida no se detiene por lo que quedó pendiente. Lo importante es volver a levantarte y retomar esos planes que habías dejado olvidados.

Tienes metas que desde hace tiempo te rondan la cabeza, proyectos que te emocionaban y sueños que por diferentes razones fuiste dejando en pausa. Este periodo te está invitando a retomarlos con más madurez y determinación. La vida también comenzará a acomodar a las personas correctas en tu camino. Verás cómo poco a poco llegan individuos que realmente aportan algo positivo a tu vida, mientras otros que solo traían problemas o malas energías se irán alejando sin que tengas que hacer demasiado.

En el amor se marcan encuentros intensos, incluso amores de una noche que podrían aparecer cuando menos lo esperes. Pero ten cuidado, porque estas situaciones podrían confundir tu corazón si no tienes claro lo que realmente quieres. No todo lo que se siente intenso es necesariamente algo duradero.

También deberás estar atento a una mujer de piel clara que podría intentar provocarte conflictos o hablar mal de ti. No necesariamente significa un ataque directo, pero sí podría generar chismes o situaciones incómodas si le das demasiado poder en tu vida. No permitas que nadie robe tu tranquilidad ni tu felicidad. Hay personas que viven criticando, juzgando o tratando de apagar la luz de otros porque no soportan ver a alguien avanzar.

Este miércoles también es ideal para que hagas un análisis profundo de tu vida. Pregúntate en qué momento te alejaste de aquello que realmente te hacía feliz. A veces uno se pierde en la rutina, en los problemas o en las expectativas de los demás, y sin darse cuenta deja de lado lo que verdaderamente le daba sentido a su vida. Acuario, todavía estás a tiempo de reencontrarte contigo mismo. Recuerda que cuando recuperas la pasión por lo que amas, todo comienza a acomodarse nuevamente.

Color del día: turquesa

Números de la suerte: 13, 24 y 36

PISCIS — 11 de marzo de 2026

Piscis, este miércoles trae oportunidades importantes para ti, pero también te pide que pongas atención en varios aspectos de tu vida. En el terreno laboral se abren oportunidades que podrían mejorar bastante tu situación si sabes aprovecharlas. Puede tratarse de nuevas propuestas, proyectos o responsabilidades que llegarán de manera inesperada. Lo importante será que no te paralices por miedo o inseguridad. Cuando el universo abre puertas, lo peor que puedes hacer es quedarte dudando demasiado tiempo.

No tengas miedo de perseguir tus sueños ni de apostar por aquello que mueve tu vida y tu corazón. A veces tú mismo te limitas pensando que tal vez no eres capaz o que las cosas podrían salir mal. Pero la única manera de saber hasta dónde puedes llegar es intentándolo. Se avecinan cambios en diferentes áreas de tu vida. Algunos serán pequeños ajustes y otros transformaciones más profundas que te harán replantearte muchas cosas. No te asustes si sientes incertidumbre, porque los cambios también son señales de crecimiento.

También será importante que retomes tu conexión espiritual. Durante algún tiempo te has sentido desconectado de esa parte de ti que te daba paz interior. Meditar, reflexionar o simplemente dedicar unos momentos al silencio te ayudará a recuperar ese equilibrio que has estado buscando. Viajar será algo muy positivo para ti en esta etapa. Cambiar de ambiente, conocer nuevos lugares o simplemente salir de la rutina puede ayudarte a ver la vida desde otra perspectiva. Eso sí, se marca una racha algo complicada que podría ponerte a prueba emocionalmente. No será algo permanente, pero sí un periodo en el que tendrás que mantener la calma y confiar en que todo se acomodará poco a poco.

También es momento de que te permitas disfrutar más la vida. No te limites en aquello que te produce placer o alegría. A veces te reprimes demasiado por miedo al qué dirán o por sentir que debes comportarte de cierta manera. Una expareja podría comenzar a aparecer nuevamente en tu vida. Existe la posibilidad de que surja algo que antes no pudo concretarse del todo. Pero antes de retomar esa historia, analiza bien si realmente ha cambiado algo o si solo se trata de nostalgia.

En el aspecto de salud deberás cuidar infecciones o molestias que podrían aparecer si descuidas tu bienestar físico. También podrías escuchar chismes o comentarios dentro de tu entorno familiar. No hagas caso a rumores que solo traen problemas innecesarios.

Un cambio de vehículo, casa o entorno se vislumbra en el horizonte y podría beneficiarte bastante. Piscis, este es un momento de transformación. Y cuando decides avanzar con fe y determinación, el camino comienza a abrirse frente a ti.

Color del día: violeta

Números de la suerte: 2, 18 y 30