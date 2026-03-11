Una dosis única de ingrediente activo de “hongos mágicos” podría ayudar a fumadores a dejar el tabaco

Un estudio reciente de la Universidad Johns Hopkins sugiere que la psilocibina, el compuesto activo de los hongos mágicos, podría ser más eficaz que los parches de nicotina en ayudar a las personas a dejar de fumar. Este enfoque innovador se basa en una comparación directa entre ambos tratamientos.

Los hallazgos revelan que aquellos que recibieron una única dosis de psilocibina tenían seis veces más probabilidades de abstenerse de fumar después de seis meses en comparación con los que utilizaron parches de nicotina.

Este ensayo, publicado en JAMA Network Open, incluyó 82 fumadores y combinó el uso del fármaco con terapia cognitiva conductual.

Tratamiento de la adicción

Los expertos señalan que, a diferencia de los métodos convencionales, la psilocibina opera de manera distinta al no atacar los receptores de nicotina, lo que sugiere un nuevo paradigma en el tratamiento de la adicción.

“Han pasado 20 años desde que tuvimos un nuevo medicamento para ayudar a las personas a dejar de fumar”, dice Megan Piper, quien dirige el Centro de Investigación e Intervención sobre el Tabaco de la Universidad de Washington y no participó en la investigación. “Necesitamos algo novedoso, y este es definitivamente un enfoque novedoso”, citó sus declaraciones National Public Radio (NPR).

Los resultados están generando un creciente interés en la investigación de psicodélicos para tratar problemas de salud pública relacionados con adicciones.

El estudio de Johns Hopkins, aunque alentador, necesita replicarse en muestras más grandes y diversas. La exploración continua de los efectos de la psilocibina en el cerebro podría revelar más sobre su potencial para inducir cambios en la perspectiva y autonomía de los fumadores, abriendo la puerta a nuevas estrategias para combatir el tabaquismo.

Riesgos asociados al consumo de psilocibina

El uso de psilocibina para dejar de fumar conlleva varios riesgos, especialmente si no se realiza bajo supervisión médica. Estos incluyen efectos físicos como náuseas, vómitos, debilidad muscular y falta de coordinación, así como riesgos psicológicos como alucinaciones, pánico, psicosis y paranoia.

Riesgos principales:

En personas con antecedentes de esquizofrenia, trastornos bipolares o problemas mentales preexistentes, puede desencadenar psicosis duradera.

El consumo sin control profesional genera efectos impredecibles, ansiedad extrema o ataques de pánico.

Existe tolerancia rápida con uso sostenido y riesgo de ideación suicida en algunos ensayos.

