40% de frutas y verduras no orgánicas cultivadas en California contienen trazas de pesticidas

Casi el 40% de las frutas y verduras no orgánicas cultivadas en California presentan trazas de pesticidas, algunos de los cuales contienen sustancias químicas perfluoroalquiladas (PFAS). Por si esto fuera poco, California suministra casi la mitad de las verduras y más de tres cuartas partes de las frutas y frutos secos que se consumen en Estados Unidos, recoge CNN.

Estos pesticidas son motivo de preocupación debido a su durabilidad en el medio ambiente y su potencial impacto en la salud pública. Se considera que existen cerca de 15.000 tipos de sustancias químicas fluoradas en la actualidad.

Los PFAS han sido relacionados con múltiples problemas de salud, incluyendo cáncer y enfermedades reproductivas. Se estima que los pesticidas PFAS contribuyen a un aumento en la toxicidad ambiental, afectando tanto la biodiversidad como la salud humana.

Un informe del Grupo de Trabajo Ambiental (EWG) indica que los niveles más altos de fludioxonil, un pesticida PFAS, se encontraron en limones y melocotones, con una alta tasa de contaminación también en otras frutas como peras y arándanos.

“El pesticida PFAS es el ingrediente activo de estos productos porque es eficaz para matar cosas, que es la razón por la que es tan preocupante para la salud pública y el medio ambiente en general”, dijo Bernadette Del Chiaro, vicepresidenta sénior de operaciones de EWG. Advierte que, desgraciadamente, no hay forma de contener el daño: “No podemos simplemente dañar las esporas de moho o los insectos en un durazno sin potencialmente dañar al niño que lo come”.

Regulaciones y respuestas institucionales

La Agencia de Protección Ambiental (EPA), la cual consultó vía correo electrónico el medio CNN, defiende su enfoque en la evaluación de pesticidas, asegurando la seguridad de los consumidores. Sin embargo, críticos argumentan que las prácticas actuales no son suficientes para mitigar los riesgos asociados con la exposición a múltiples pesticidas.

Mientras que organizaciones como CropLife America justifican el uso de pesticidas fluorados, argumentando que estos son necesarios para la protección de cultivos. No obstante, el crecimiento de los pesticidas PFAS plantea dudas sobre la dirección de la industria agrícola.

Efectos de la exposición a pesticidas PFAS

La exposición prolongada a pesticidas PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), conocidas como “químicos eternos” por su persistencia, se asocia con múltiples riesgos para la salud humana debido a su bioacumulación en el cuerpo.

Efectos reproductivos y desarrollo

Infertilidad, complicaciones en el embarazo como preeclampsia y bajo peso al nacer en recién nacidos.

Retrasos en el desarrollo infantil y transmisión transgeneracional vía placenta o leche materna.

Pubertad precoz y cambios de comportamiento en niños expuestos tempranamente.

Daños inmunológicos y metabólicos

Supresión del sistema inmunológico, reduciendo la respuesta a vacunas y aumentando la susceptibilidad a infecciones.

Trastornos metabólicos como obesidad, diabetes, colesterol elevado y enfermedades cardíacas.

Alteraciones tiroideas y daño hepático por acumulación en estos órganos.

Riesgos cancerígenos y otros

Mayor riesgo de cánceres como riñón, testículo y posiblemente otros tipos.

Problemas renales e intestinales, con desequilibrios en la microbiota y metabolitos inflamatorios.

Persistencia en el cuerpo por años o décadas, agravando efectos con exposición continua.

Opciones para consumidores y productores

Frente a las preocupaciones de salud, los consumidores son aconsejados a optar por productos orgánicos y seguir prácticas adecuadas de lavado para reducir la exposición a pesticidas. La educación sobre la mitigación de riesgos se vuelve crucial en este contexto.

Las alternativas a los pesticidas PFAS en la agricultura se centran en enfoques sostenibles y de menor impacto ambiental, como el control biológico y prácticas orgánicas. Estas opciones buscan reducir la dependencia de sustancias químicas persistentes como los PFAS, promoviendo la salud del suelo y los cultivos.

Control biológico. Agentes como Trichoderma spp. combaten hongos y bacterias fitopatógenas mientras estimulan las defensas naturales de las plantas. El quitosano, derivado de la quitina, actúa directamente contra microorganismos y activa mecanismos de autodefensa vegetal. También se usan bacterias y hongos orgánicos para soluciones regionales específicas, como en cultivos de soja en Brasil.

Prácticas culturales. La rotación de cultivos, el uso de variedades resistentes a plagas y la incorporación de compost o vermicompost mejoran la biodiversidad del suelo y reducen la necesidad de químicos. Fertilizantes de microorganismos descomponen residuos orgánicos, enriqueciendo el suelo sin plaguicidas. El manejo del cultivo incluye feromonas y atrayentes alimenticios para un control selectivo.

Métodos físicos y naturales. El deshierbe eléctrico elimina malezas sin herbicidas PFAS, como se prueba en Alemania, manteniendo rendimientos similares. Herbicidas selectivos sin PFAS y materiales como zeolita, caolín o aceites orgánicos cubren cultivos para protección física. Polisulfuro de calcio y formulaciones bajas en cobre o naturales sustituyen insumos polémicos.

Agricultura orgánica. Este enfoque integra materia orgánica biodegradable (como fibra de arroz o cáscaras de almendras) para enmendar el suelo, junto con estimulantes como calcio y silicio. Reduce residuos químicos y es más seguro para la salud humana y el ambiente.

