Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 12 al 18 de marzo

Jueves 12

Celebración de The Super Mario Galaxy en Universal Studios

Para celebrar el estreno del filme The Super Mario Galaxy, Universal Studios (100 Universal City Dr., Los Ángeles), presenta en el Super Nintendo World una serie de experiencias por tiempo limitado, entre ellas un menú especial, encuentros con Yoshi y productos de edición limitada. Incluido en el boleto de entrada. Boletos desde $99. Todos los días hasta el 13 de abril. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: Universal Studios

Exhibición en el Norton Simon

La exhibición Dear Little Friend: Impressions of Galka Scheyer, que se presenta en el Norton Simon Museum (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) ofrece una mirada íntima a Galka Scheyer (1889-1945), la comerciante de arte y coleccionista alemana, conocida por su papel en la introducción del modernismo europeo a Estados Unidos. Termina el 20 de julio. Boletos desde $15. Informes nortonsimon.org.

Foto: Norton Simon Museum

Exhibición de Gorillaz en DTLA

House of Kong, en Rolling Greens (1005 Mateo St., Los Angeles), en el centro de la ciudad, es una experiencia inmersiva al mundo creativo de la banda virtual Gorillaz, que celebra 25 años de existencia. Incluye arte, música y eventos especiales. Termina el 19 de marzo. Boletos desde $50. Informes houseofkong.gorillaz.com.

Viernes 13

Noche de arte en Pasadena

La ArtNight en Pasadena incluye eventos al aire libre, artes visuales, artes literarias, danza, música, teatro y más. Participan el Pasadena Heritage, Kidspace Children’s Museum, The Gamble House, USC Pacific Asia Museum y otros más. Viernes 13 de marzo de 6 a 10 pm. Gratis. Informes visitpasadena.com.

Foto: Jamie Pham

Camila en el Honda Center

El trío mexicano Camila, ahora nuevamente con Samo como vocalista junto a Mario Domm y Pablo Hurtado, regresa a los escenarios con su esperada gira “Regresa“, una celebración de su historia musical y de los éxitos que marcaron a toda una generación del pop latino. El espectáculo promete una noche cargada de nostalgia y romanticismo con temas emblemáticos como Todo cambió, Mientes, Coleccionista de canciones y Bésame. Además de revivir sus grandes clásicos, el grupo presentará nuevas versiones y momentos especiales que reflejan la evolución artística de la banda. El concierto tendrá lugar en el Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim) el viernes 13 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $49. Informes ticketmaster.com.

Foto: Univision Crédito: Sony Music | Cortesía

Elefante en el Fox Center

Elefante, la banda de rock mexicana, continúa con su gira 30 Años, que celebra sus tres décadas de existencia. Actuará en el Fox Performing Arts Center (3801 Mission Inn Ave., Riverside) el viernes 13 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $75. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Cortesía

Sábado 14



Los Hermanos Villalobos con Edna Vázquez en The Soraya

En un evento familiar, los hermanos Villalobos, ganadores del GRAMMY y oriundos de Veracruz, México, regresan este sábado 14 de marzo a The Soraya para compartir su legado con el público mundial. Además de ser portadores de tradiciones, los hermanos son intérpretes ingeniosos y virtuosos que han colaborado con artistas como Bruce Springsteen, Dolly Parton y numerosas orquestas sinfónicas. Compartirán escenario con la invitada especial Edna Vázquez (debutando en Soraya), una potente vocalista que creció en Jalisco, México, cuna del mariachi. Desde que se mudó a Estados Unidos, Vázquez se ha convertido en una artista versátil que se presenta con frecuencia en importantes recintos con su grupo adoptivo. A las 8:00 pm. Boletos en oferta especial en: https://tickets.thesoraya.org/.

Cortesía The Soraya

Fiesta del pay en el Autry

La estación de radio pública KCRW es la anfitriona del PieFest and Contest, que tendrá lugar en el Autry Museum (4700 Western Heritage Wy., Los Angeles). Incluye un mercado de pays con más de 25 vendedores, camiones de comida, demostraciones de repostería, un jardín de cerveza y actividades para todas las edades. Sábado 14 de marzo de 12 a 5 pm. Entrada gratuita. Informes autry.org.

Foto: Cortesía KCRW

Cortos en el Academy

El evento anual Selected Shorts en el Getty Museum (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), presentará actores de cine y televisión que contarán historias cortas de ficción inspiradas en la exposición de dibujos de la primera época moderna del Museo Getty. Sábado 14 de marzo a las 3 y a las 7 pm. Boletos $25. Informes getty.edu.

Doodle POP en el Segerstrom

Doodle POP, que actuará en el Samueli Theater del Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa), presenta un espectáculo lúdico y no verbal con músicos en vivo que interpretan la banda sonora y los efectos de sonido, proyecciones de animación interactivas y dibujos en vivo en una pizarra. Sábado a la 1 pm y domingo a la 1 y 3:30 pm. Boletos desde $35. Informes scfta.org.