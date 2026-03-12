El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 12 de marzo indica que la temperatura alcanzará un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 61% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 60 y el cielo estará cubierto. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:33 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:28 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 79 grados Fahrenheit (22 y 26ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 88%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

