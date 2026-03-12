Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 12 de marzo en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este jueves 12 de marzo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.85 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.54 y 17.75 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 17.85 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.47 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su cotización está este jueves en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar vuelve a su línea esperada que es cotizar en positivo. Tras mantener el día previo sin cambios, hoy su valor es de 468.7 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 61.0 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.