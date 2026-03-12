Los Ángeles: el tiempo para hoy jueves 12 de marzo

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielos sin presencia alguna de nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 91 grados Fahrenheit (33ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el oeste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:08 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:58 h. En total tendremos 12 horas de sol durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 59 y los 91 grados Fahrenheit (15 y 33 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.