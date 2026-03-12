Los Hermanos Villalobos traen su mezcla de ritmos a The Soraya

Los Hermanos Villalobos, Ernesto, Luis y Alberto, nunca fueron a una escuela formal. Su madre, una mujer que siempre tenía curiosidad por las cosas, los educó en casa usando el método Montessori. Cuando eran muy pequeños —entre los 3 y 5 años de edad—, les dio un violín, luego contrató a un maestro que al principio se negó a enseñar a los chicos debido a su corta edad, hasta que, luego de mucha insistencia, aceptó dar clases a los pequeños Villalobos.

El trío resultó ser el grupo más disciplinado de este profesor, que tiempo atrás había hecho carrera en una orquesta de Europa. Con el tiempo, el maestro se convirtió en su “padre musical”, como explicó Luis en un podcast que grabó en Lexington, Kentucky, en septiembre pasado.

Actualmente, los chicos son unos destacados músicos que viven en Nueva York y que viajan por el mundo con su música y sus canciones. Los tres se especializaron fuera de México, Alberto en la Royal Academy of Music de Londres y en la Manhattan School of Music de Nueva York, Ernesto en la Escuela de Música de Manhattan y en la Academia de Música de Israel, y Luis estudió en el Berklee College of Music y en la Universidad de Freiburg, en Alemania.

Los tres guardan una estrecha relación con su tierra, Veracruz, México. Su música, dijo Alberto, es una mezcla de muchas influencias.

Ernesto, Luis y Alberto Villalobos empezaron a tocar el violín desde muy pequeños./Cortesía

“La influencia clásica fue fuerte porque nuestro maestro de violín es un músico clásico”, dijo. “Entonces, por ese lado aprendimos toda la parte académica del solfeo, de la armonía y todo eso, y por otro lado también estuvo la influencia fuerte de nuestros padres, que no eran músicos, pero eran melómanos y pensadores críticos”.

Su madre era antropóloga y lingüista y su padre ingeniero químico, “también muy inquieto”. Le gustaban los Beatles, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés.

Encima de todo, la abuela también fue una gran influencia porque le gustaba el folclor veracruzano, el son jarocho y el son huasteco. Mientras estaban lejos, les enviaba casetes —todavía la tecnología no estaba tan avanzada— para que siguieran escuchando música de su tierra.

Los chicos darán una muestra de su maestría este sábado en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (The Soraya), donde actuarán acompañados de Edna Vázquez, quien ha trabado como vocalista con la banda Pink Martini.

Tocarán algunas piezas del disco que están preparando y que aún no tiene fecha de salida, pero que tendrá una mezcla de jazz, música clásica, son jarocho y son huasteco. Y también habrá baile, porque mientras tocan el violín, los chicos usan una pequeña tabla para zapatear sobre ella al mero estilo veracruzano.

Luis, quien escribe las letras de las canciones, añadió que todos han aprendido otros instrumentos y el reto de aprender a usar la voz para expresar sus sentimientos.

“Todos hemos dicho, ‘bueno, ahora vamos a escribir también en inglés’, porque es un nuevo reto”, señala. “Pero el chiste es seguirse moviendo, seguir creciendo, seguir evolucionando como, más allá que como artista, como músico, como persona”.

Una de las metas del trío es hacer canciones que trasciendan, que expresen la experiencia del migrante, puesto que, después de todo, los tres han vivido esa realidad. Cuando llegaron a este país tuvieron que realizar trabajos en la construcción, repartir de comida, trabajar en restaurantes y en otros oficios para poder sobrevivir.

“Creo que esa es parte de nuestra misión como músicos”, dijo Luis. “El poder generar un cambio social, crear comunidades más fuertes y enlazar a la comunidad migrante con la comunidad que todavía sigue en México”.

En detalle

Qué: Concierto de los Hermanos Villalobos

Cuándo: sábado 14 de marzo a las 8:00 pm

Dónde: Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts, 18111 Nordhoff St., Northridge

Cómo: boletos a precios especiales en https://tickets.thesoraya.org/