Nuevo juicio por la muerte de Maradona se pospone y empezará hasta abril

El esperado juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sufrió un nuevo cambio en su calendario. El tribunal argentino encargado del proceso resolvió posponer el inicio del nuevo juicio, que originalmente estaba programado para el 17 de marzo, y ahora comenzará el 14 de abril.

La decisión fue tomada por el Tribunal Nº 7 de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, tras una solicitud presentada por el Ministerio Público Fiscal y los abogados de los familiares del legendario exfutbolista.

Después de que el primer juicio por la muerte de Diego Maradona fuera anulado, la justicia argentina se preparaba para reiniciar el proceso con un nuevo debate oral.

Sin embargo, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón decidieron modificar el cronograma y aplazar el inicio del juicio.

Según la resolución judicial, el proceso comenzará el 14 de abril y contará con dos audiencias por semana, aunque no se descarta añadir una tercera jornada si el desarrollo del caso lo requiere.

La decisión responde principalmente a ajustes en la organización del juicio, especialmente en relación con el número de testigos que participarán en el proceso.

Reducción de testigos obliga a reorganizar el juicio

El Ministerio Público Fiscal informó previamente que, de una lista inicial de 178 testigos, finalmente se convocará a 90 personas para declarar durante el nuevo juicio.

Ante esta situación, los jueces señalaron en su resolución que “la reducción significativa del número de testigos impone reorganizar el desarrollo del juicio y adecuar el cronograma a la prueba que efectivamente será producida en el debate“.

Este ajuste logístico fue determinante para fijar la nueva fecha del proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Quiénes son los acusados por la muerte de Maradona

En el proceso judicial serán juzgados siete integrantes del equipo médico que atendía a Maradona antes de su fallecimiento.

Los acusados enfrentarán cargos por homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla la posibilidad de que los imputados hayan actuado con negligencia grave.

Entre los principales acusados se encuentran:

El neurocirujano Leopoldo Luque

La psiquiatra Agustina Cosachov

La doctora Nancy Forlini , coordinadora de la empresa Swiss Medical

, coordinadora de la empresa Swiss Medical El psicólogo Carlos Díaz

El médico clínico Pedro Di Spagna

El enfermero Ricardo Almirón

Todos formaban parte del equipo médico encargado del cuidado del ídolo argentino en los meses previos a su fallecimiento.

El primer juicio fue anulado por un escándalo judicial

El primer juicio por la muerte de Maradona comenzó el 11 de marzo de 2025, pero el proceso quedó invalidado el 29 de mayo del mismo año.

La anulación se produjo después de que se revelara que una de las magistradas del tribunal, Julieta Makintach, participaba en un documental relacionado con el caso, cuyo título tentativo era “Justicia Divina”.

El escándalo derivó en su destitución el 18 de noviembre, luego de un proceso disciplinario realizado por un Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura de Buenos Aires.

Ahora, con un nuevo tribunal y un calendario ajustado, la justicia argentina se prepara para retomar el caso que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona, una de las figuras más grandes en la historia del fútbol mundial.