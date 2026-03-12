Política mexicana del PRI es acribillada en Guerrero, al sur de México

La dirigente regional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Costa Chica de Guerrero, Claudia Ivett Rodríguez Estrada, fue asesinada a balazos la noche del miércoles en un ataque armado ocurrido en el municipio de Ometepec, confirmaron dirigentes del partido y autoridades locales.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos por medios locales, la política se encontraba dentro de una pequeña tienda de su propiedad ubicada en la comunidad de Milpillas, a un costado de la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional, cuando varios hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon en su contra.

El ataque ocurrió alrededor de las 11 de la noche. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras que la dirigente priista murió en el sitio debido a la gravedad de las heridas, según informes policiales.

La noticia fue confirmada por el senador Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado mexicano, quien condenó el crimen y exigió a las autoridades esclarecer lo ocurrido.

“Condeno el cobarde asesinato de Claudia Ivett Rodríguez Estrada. Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos. Este crimen no puede quedar impune”, escribió el legislador en redes sociales.

Condeno el cobarde asesinato de Claudia Ivett Rodríguez Estrada, líder del PRI en la Costa Chica de Guerrero.



Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos.

Este crimen no puede quedar impune. ¡Exigimos justicia!



Mi respaldo total a @AleBravoAb,… — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) March 12, 2026

Exigen justicia tras el crimen

Rodríguez Estrada era una figura conocida en la región de la Costa Chica, donde además de liderar las actividades del PRI también se desempeñó en dos ocasiones como comisaria de la comunidad de Milpillas. Tras el asesinato, el senador Añorve expresó su respaldo al dirigente estatal del partido en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, y manifestó solidaridad con los familiares de la víctima y con la militancia priista en el estado.

Condenamos el artero asesinato de nuestra compañera Claudia Ivette Rodríguez Hernández, Presidenta Seccional del municipio de Ometepec. pic.twitter.com/CTUi5uDAQy — CDE PRI Guerrero (@CDEPRIGuerrero) March 12, 2026

Hasta el momento, autoridades de la fiscalía estatal no han informado sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del ataque. Peritos y agentes ministeriales acudieron al lugar del crimen para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

El homicidio ocurre en medio de un clima de violencia persistente en Guerrero, considerado uno de los estados más afectados por la presencia de grupos del crimen organizado y altos índices de homicidios en México. Dirigentes políticos locales han denunciado en varias ocasiones riesgos para autoridades comunitarias y actores políticos en distintas regiones de la entidad.

Sigue leyendo: