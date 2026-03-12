Tributo eterno al Rey: Metro de Río de Janeiro ya tiene una estación llamada “Pelé”

La ciudad de Río de Janeiro volvió a rendir homenaje al legendario Pelé, considerado uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Este miércoles se oficializó el cambio de nombre de la estación del metro ubicada junto al estadio más famoso de Brasil, que ahora se llamará “Estación Rey Pelé-Maracaná”.

La modificación fue aprobada mediante una ley de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, que entró en vigor tras su publicación en el Diario Oficial, consolidando así un nuevo reconocimiento a la figura del histórico delantero brasileño.

La estación del Maracaná ahora honra al “Rey Pelé”

Con el nuevo nombre Estación Rey Pelé-Maracaná, las autoridades buscan inmortalizar el legado de Edson Arantes do Nascimento, fallecido en diciembre de 2022 a los 82 años.

La estación es una de las más transitadas del metro de Río de Janeiro y forma parte de la Línea 2, además de ser uno de los principales accesos al histórico Estadio Maracaná, escenario de innumerables momentos memorables del fútbol mundial.

Además de los aficionados que acuden al estadio, la estación también es utilizada diariamente por estudiantes de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) y por miles de habitantes del tradicional barrio y favela de Mangueira.

El homenaje que refuerza el legado de Pelé

La iniciativa fue impulsada por el diputado regional Rosenverg Reis, quien destacó la importancia de reconocer el legado de Pelé en el fútbol brasileño y mundial.

“El nuevo nombre de la estación Maracaná valoriza aún más la memoria de Pelé, las jugadas maravillosas que protagonizó en ese estadio y toda su contribución al fútbol brasileño“, afirmó el legislador.

El cambio busca reforzar la conexión histórica entre Pelé y el Maracaná, un escenario donde el astro brasileño protagonizó algunos de los momentos más recordados de su carrera.

El Maracaná, escenario de momentos históricos de Pelé

El mítico Estadio Maracaná fue testigo de varios hitos en la carrera del llamado “Rey del fútbol”.

Uno de los más recordados ocurrió en noviembre de 1969, cuando el entonces delantero del Santos anotó en ese estadio el gol número mil de su carrera, un acontecimiento que quedó grabado en la historia del deporte.

Otro momento emblemático tuvo lugar en marzo de 1967, cuando Pelé, entonces número 10 de la selección brasileña, protagonizó una espectacular jugada individual que dio origen a la famosa expresión “gol de placa”, utilizada en Brasil para describir anotaciones de extraordinaria calidad.

Más homenajes a Pelé en Río de Janeiro

Tras la muerte de Pelé, ocurrida en diciembre de 2022, las autoridades brasileñas han impulsado varios homenajes para preservar su legado.

Uno de ellos se realizó en 2023, cuando la vía ubicada frente al estadio fue renombrada como Avenida Rey Pelé, otro reconocimiento al futbolista que marcó una época en el deporte mundial.

Pelé, el único tricampeón mundial de la historia

Nacido en 1940 en Três Corações, en el estado de Minas Gerais, Pelé se convirtió en una leyenda del fútbol al conquistar con la selección de Brasil los Mundiales de 1958, 1962 y 1970.

El exfutbolista falleció en diciembre de 2022 debido a un fallo múltiple de órganos provocado por un cáncer de colon y otras complicaciones de salud, pero su legado continúa vivo en el fútbol y ahora también en uno de los puntos más emblemáticos de Río de Janeiro.

