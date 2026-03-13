¿Deberías comprar Samsung Care+ para tu nuevo teléfono Galaxy S26?





El fabricante ofrece dos planes de cobertura para teléfonos. Aquí te explicamos cómo decidir cuál de los dos, si alguno, es la mejor opción para ti.

El programa Samsung Care+ ofrece dos planes de cobertura para teléfonos. El precio depende del dispositivo que tengas.

By Courtney Lindwall

Comprar cualquier dispositivo electrónico nuevo es una inversión, pero aún más cuando se trata de un costoso teléfono insignia, como el Samsung Galaxy S26, que llevas contigo a todas partes. Por eso, la cobertura de garantía adicional del programa Samsung Care+ puede resultar tentadora.

El plan de Samsung —equivalente al popular programa Apple Care+— extiende la garantía de un año del fabricante hasta por dos años más y añade soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, además de protección contra accidentes y, si lo eliges, también contra robo o pérdida.

Pero ¿vale la pena el costo? Eso depende de tu dispositivo y, en gran medida, de qué tan propenso seas a tener accidentes. Para ayudarte a decidir, analizamos los detalles del plan y desglosamos las distintas opciones y precios.

Cuánto cuesta Samsung Care+

Para empezar, no hay una respuesta sencilla. Tienes que investigar un poco para encontrar las cifras y las condiciones.

Hay dos planes disponibles para cubrir teléfonos: un plan Care+ estándar y otro más caro que incluye protección contra robo y pérdida. Ambos tienen cuatro niveles de precio según el dispositivo que quieras cubrir. La mayoría de los teléfonos Samsung, relojes inteligentes, tabletas, Chromebooks, Galaxy Books, Galaxy Buds, televisores y electrodomésticos son elegibles, pero aquí nos centraremos en los dispositivos móviles.

El plan estándar de Samsung Care+ cuesta entre $3 y $13 al mes, según el dispositivo, por 36 meses de cobertura, aunque puedes cancelarlo antes si lo deseas. También puedes pagar por adelantado un plan de dos años, cuyo precio va de $49 a $269. La cobertura para audífonos inalámbricos y computadoras solo puede comprarse por adelantado.

El plan de Samsung que incluye protección contra robo y pérdida cuesta entre $8 y $18 al mes, según el dispositivo, o entre $119 y $349 si pagas por adelantado. (Los residentes de Nueva York pueden comprar un plan independiente, disponible solo en ese estado, que cubre la pérdida o el robo de un teléfono, tableta o reloj).

Entonces, ¿cuánto cuesta cubrir tu dispositivo específico? Para responder a esa pregunta, debes consultar los niveles de precio de Care+. Por ejemplo, los teléfonos Galaxy Z Fold de gama alta de Samsung están en el nivel más caro, con un costo de $13 al mes, mientras que un teléfono de la serie Galaxy A cuesta solo $3 al mes. El nuevo Samsung Galaxy S26 probablemente se ubicará en el nivel 2 ($5 al mes), y el modelo S26 Ultra de gama más alta con 1 terabyte de almacenamiento en el nivel 4 ($13 al mes).

Puedes inscribirte en Care+ al momento de la compra o dentro de los 60 días posteriores a la compra del dispositivo. Ten en cuenta que no puedes agregar varios dispositivos Samsung al mismo plan Care+ ni usar una cobertura existente de Samsung Care+ para proteger un dispositivo nuevo.

¿Qué incluye la cobertura de Samsung Care+?

El principal beneficio es que las reparaciones o los reemplazos del dispositivo pueden salir más baratos, al menos en algunos casos, y también puede darte un poco de tranquilidad. El programa incluye soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de la plataforma de servicio al cliente Servify. El plan estándar de Samsung Care+ amplía el alcance de la garantía del fabricante para incluir reparaciones o reemplazos por accidentes como caídas o exposición a líquidos, a cambio de una tarifa fija negociada por Samsung. También extiende la garantía original del dispositivo más allá del primer año, lo que significa que Samsung reparará o reemplazará el equipo sin costo en caso de un problema mecánico. En todos los casos, primero debes presentar un reclamo a través de Servify para que se apruebe la reparación.

Con un plan Care+: reparar una pantalla agrietada cuesta una tarifa fija de $29, y reparar o reemplazar un dispositivo dañado por un accidente, como cuando se te cae en el fregadero, cuesta $99. Samsung cubre por completo las reparaciones causadas por problemas mecánicos incluidos en la garantía original.

Con el plan mejorado de robo y pérdida: reparar o reemplazar un teléfono o tableta dañados cuesta $99, y reparar o reemplazar un reloj inteligente roto cuesta $29. Para reemplazar un dispositivo perdido o robado, tendrás que pagar un deducible fijo que va de $99 a $199. (Algunos dispositivos, como las computadoras portátiles, no son elegibles para cobertura por robo o pérdida, y solo puedes reemplazar hasta tres dispositivos perdidos o robados en un período de 12 meses). Los problemas mecánicos están totalmente cubiertos. También lo están las reparaciones de pantallas agrietadas.

Con el seguro de robo y pérdida disponible solo en Nueva York: estás cubierto en caso de que el dispositivo sea robado o se pierda, pero no contra daños accidentales ni contra problemas mecánicos más allá de la garantía de un año. Solo los teléfonos, tabletas y relojes son elegibles.

Para todos los planes Care+: según los términos del servicio, Samsung cubre el costo de envío cuando tienes que enviar el dispositivo por correo. También puedes llevarlo a uno de los más de 700 centros de reparación uBreakiFix en todo el país, así como a algunas tiendas Samsung Experience, para que lo reparen con piezas autorizadas por Samsung.

¿Qué pasa con el soporte técnico?

¿Necesitas ayuda para configurar un teléfono Galaxy? ¿Te aparece un mensaje de error en tu Chromebook? Aunque Samsung brinda asistencia a todos sus clientes, con Care+ tienes acceso a soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, a través del portal en línea de Servify o por teléfono (833-690-0918). También puedes resolver tus dudas en las tiendas uBreakiFix.

¿Realmente ahorras dinero con Samsung Care+?

Esa es la gran pregunta. Las reparaciones de teléfonos inteligentes de gama alta y otros dispositivos móviles pueden resultar costosas. Así que hagamos algunos cálculos rápidos.

Supongamos que dejas caer tu Samsung Galaxy S26 y la pantalla se rompe. Normalmente, reemplazar la pantalla costaría unos $174, según Samsung. Con la cobertura de Care+, pagarías solo $29. Pero si sumas el costo de Care+ ($99 por adelantado por 24 meses de cobertura), terminarías ahorrando solo $46. No está mal, pero tampoco es un ahorro muy grande.

Pero supongamos que unos meses después dejas caer ese mismo dispositivo en la bañera y no sobrevive al agua. Con la cobertura de Care+, reemplazar el Galaxy S26 te costará $99, mucho menos que los $899 que tendrías que pagar de tu bolsillo por un dispositivo nuevo. En ese caso, Care+ te habría ahorrado un total de $845. La conclusión es que, como ocurre con cualquier plan de garantía extendida, cuanto más accidentes tengas, más dinero ahorrarás.

¿Es buena idea Samsung Care+?

Al final, todo es cuestión de hacer los cálculos. Según una encuesta de 2022 entre miembros de CR, solo el 20% de los programas de garantía extendida, contratos de servicio y planes de seguro para teléfonos inteligentes llegan a utilizarse. Esto puede deberse a que los teléfonos inteligentes de gama alta hoy en día son más duraderos y resistentes al agua que antes.

Así que debes decidir qué tan probable es que seas una de las excepciones, es decir, uno de cada cinco usuarios del plan que realmente podría usar la cobertura. Luego también tienes que considerar las alternativas. Por ejemplo, podrías obtener protección gratuita al añadir el dispositivo a tu póliza de seguro de vivienda o aprovechar la cobertura que ofrece tu tarjeta de crédito. Ambas opciones valen la pena investigarlas antes de tomar una decisión final.

En resumen: si tienes antecedentes de perder o dejar caer tu teléfono, puede tener sentido pagar por la cobertura, especialmente si se trata de un modelo de gama alta como el Samsung Galaxy Z Fold 7, que cuesta más de $2,000. La cobertura Care+ también puede valer la pena si necesitas soporte técnico con frecuencia. Pero fuera de eso, quizás te convenga más tomar ese pago mensual y ponerlo en una cuenta de ahorros, por si en algún momento necesitas pagar una reparación.

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