Horóscopo de hoy para Libra del 13 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 13 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Aunque surjan invitaciones atractivas, conviene priorizar el hogar y los asuntos familiares. Consolidar tus raíces afectivas te dará serenidad y sostén. Este repliegue consciente no es aislamiento, sino una manera de recuperar estabilidad y crear una base firme para lo que viene.

Horóscopo de amor para Libra

Si los desacuerdos y malos entendidos parecen prevalecer, más vale que te tomes un tiempo libre antes de que todo suba de nivel. Deja que aquellos cercanos a ti sepan claramente que necesitas espacio. Ellos entenderán y lo aceptaran. No tienes que explicar porque. Si tienes citas, es una buena idea cancelarlas, si es que puedes.

Horóscopo de dinero para Libra

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tienes mucha inventiva con tus juegos amorosos e instintivamente sabes como inflamar la pasión de tu pareja, cualquier sitio donde te sientas como para hacer el amor funcionará y estará bien con tu pareja. Respeta los deseos de tu amante e incluye sus sugerencias, de esta manera puedes elevarlos a niveles de éxtasis increíbles y de placer sensual.

