Cayó cuando dormía: Autoridades detallan paso a paso cómo ocurrió la captura de Sebastián Marset

La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados del mundo, se produjo durante la madrugada del viernes en un exclusivo barrio residencial de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras un operativo policial planificado con meses de anticipación.

El hombre fue detenido mientras dormía en una vivienda alquilada, en una acción coordinada por unidades especializadas de la Policía boliviana. La intervención se ejecutó sin disparos ni heridos y culminó con su traslado inmediato al aeropuerto internacional de Viru Viru, desde donde fue entregado a agentes estadounidenses, de acuerdo con reportes difundidos por medios locales.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, que habían sido trasladados a Santa Cruz con estrictas medidas de reserva para evitar filtraciones.

Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, el equipo fue aislado en una vivienda a las afueras de la ciudad mientras se afinaban los últimos detalles de la operación. El despliegue comenzó alrededor de las 02:30 de la madrugada, cuando la policía cerró calles cercanas y ejecutó una intervención en dos domicilios vinculados al narcotraficante: primero neutralizaron la casa donde se encontraba su equipo de seguridad y luego ingresaron a la residencia donde dormía Marset. La captura fue rápida y el detenido, según las autoridades, guardó silencio durante todo el procedimiento.

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, el narcotraficante fue retirado de la vivienda encapuchado cerca de las 05:09 y trasladado al aeropuerto, donde ya esperaba un avión Beechcraft King Air 350C procedente de Lima.

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El uruguayo capturado Sebastián Marset fue expulsado de Bolivia hace instantes. pic.twitter.com/HifMojNzXK — SENAD – Paraguay (@senad_paraguay) March 13, 2026

Allí fue entregado a agentes de la DEA con manos y pies esposados. Las autoridades bolivianas justificaron su expulsión inmediata al considerar que su permanencia en una cárcel local podría provocar violencia y asesinatos dentro del frágil sistema penitenciario del país, según información publicada por la Agencia Boliviana de Investigación.

Durante el operativo también fueron detenidas cuatro personas vinculadas al entorno del narcotraficante: dos ciudadanos venezolanos, un colombiano y una mujer uruguaya que sería media hermana de Marset. En los allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos, armamento sofisticado y dos vehículos de alta gama (un Mercedes-Benz Clase G y una camioneta Toyota Hilux) ambos con blindaje tipo siete, el nivel más alto disponible para vehículos civiles.

Los investigadores también realizaron registros en otros puntos del departamento de Santa Cruz. En esos lugares se hallaron once avionetas, armas de grueso calibre, tarjetas de crédito, documentación y diferentes tipos de droga, elementos que, según las autoridades, evidencian la magnitud de la estructura criminal que operaba en la región.

Durante la madrugada se llevó a cabo un fuerte despliegue policial y el cierre de varias calles, aunque la intervención fue discreta y rápida. El inmueble, de aproximadamente 900 metros cuadrados, contaba con siete habitaciones, varias salas, dos cocinas y garaje para cinco vehículos, y había estado recientemente en venta antes de ser alquilado.

Las autoridades bolivianas señalaron que la operación fue el resultado de semanas de vigilancia e inteligencia que permitieron rastrear comunicaciones, movimientos y dispositivos electrónicos del narcotraficante.

Esa información redujo la búsqueda a dos viviendas específicas en Santa Cruz. El ministro Oviedo explicó que el operativo se ejecutó con una estrategia que priorizó evitar enfrentamientos armados, incluso mediante negociación con personas que se encontraban en uno de los domicilios vinculados a la red de seguridad del detenido.

Marset se encontraba prófugo desde julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en la misma ciudad. Según el gobierno boliviano, Santa Cruz había funcionado durante años como su centro de operaciones dentro de una red criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína que operaba en varios países de Sudamérica.

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– EE.UU. resaltó que la captura de Sebastián Marset en Bolivia fue gracias al Escudo de las Américas.

– Quién es Sebastián Marset, el narco uruguayo que jugaba al futbol y desafiaba a gobiernos.