EE.UU. pide a sus ciudadanos abandonar Irak por riesgo de ataques iraníes

La embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió este sábado un comunicado en el que insta a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Irak a salir del país lo antes posible ante el riesgo de ataques iraníes.

Según la representación diplomática, Irán y milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak. La embajada alertó que se han registrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, intereses de Estados Unidos e infraestructura crítica.

Advertencia por ataques contra hoteles y riesgo de secuestros

La embajada señala además que hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos han sido atacados en diferentes puntos de Irak.

La misión diplomática advirtió también que los ciudadanos estadounidenses podrían enfrentar riesgo de secuestro.

EE.UU. recomienda revisar la seguridad personal

Ante este escenario, el gobierno estadounidense recomienda encarecidamente a sus ciudadanos en Irak revisar su situación de seguridad personal.

“Para muchos, salir de Irak tan pronto como puedan hacerlo de forma segura es la mejor opción”, indica el comunicado.

Recomendaciones para quienes permanezcan en Irak

La embajada reconoce que algunos ciudadanos podrían no querer o no poder abandonar el país, por lo que pidió tomar medidas de precaución.

Entre las recomendaciones figuran:

Mantenerse alerta y pasar desapercibidos

Estar preparados para refugiarse en un lugar seguro durante períodos prolongados

Contar con provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros productos esenciales

Asimismo, pidió evitar reunirse en zonas asociadas con Estados Unidos o con grupos de otros ciudadanos estadounidenses, ya que podría ponerlos en riesgo.

Salidas limitadas por cierre del espacio aéreo

El gobierno de Estados Unidos señaló que ofrecerá ayuda a los ciudadanos que quieran salir de Irak, aunque las vías de salida no son sencillas.

Actualmente el espacio aéreo está cerrado y no hay vuelos comerciales, aunque las rutas terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía permanecen abiertas, aunque con posibles largas demoras.

La recomendación de abandonar Irak se produce tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciado el 28 de febrero, que terminó con la muerte del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

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