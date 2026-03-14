Elle Fanning reveló la razón por la que creó una cuenta en OnlyFans

La actriz Elle Fanning reveló recientemente haber incursionado en la plataforma de contenido por suscripción OnlyFans. Sin embargo, lejos de tratarse de un cambio de carrera, la estrella de 27 años explicó que esta decisión fue una pieza fundamental en la preparación para su próximo gran proyecto televisivo.

Durante el festival SXSW Film & TV, la nominada al Oscar detalló que creó el perfil como parte de un exhaustivo proceso de investigación para la miniserie “Margo’s Got Money Troubles”.

En esta producción de Apple TV+ y A24, Fanning interpreta a Margo Millet, una joven madre que, ante una crisis económica tras abandonar la universidad, decide recurrir a OnlyFans para subsistir.

“Tuvimos que adentrarnos un poco en OnlyFans. Creamos una cuenta para la sala de guionistas y para mí, para que pudiera revisar cómo es el sitio web”, comentó la actriz a la revista People.

Según explicó Fanning, aunque ya estaba familiarizada con Instagram y TikTok, consideró esencial entender la dinámica interna de una plataforma conocida por su contenido adulto para dar realismo a su interpretación.

La showrunner de la serie, Eva Anderson, subrayó que el acceso a la plataforma se realizó bajo un estricto protocolo de consentimiento y responsabilidad entre el equipo creativo. El objetivo era capturar fielmente las nuevas formas de economía digital que aborda la novela homónima de Rufi Thorpe, en la que se basa la historia.

La serie, que se estrena el próximo 15 de abril, cuenta con un elenco de lujo que incluye a Michelle Pfeiffer, quien interpreta a la madre de Margo (una ex mesera de Hooters), y Nick Offerman.

Con este papel, Fanning busca retratar la resiliencia de una generación que encuentra soluciones poco convencionales ante la precariedad financiera.

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