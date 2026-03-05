Lily Allen exhibe los “recibos” de la infidelidad de su ex David Harbour en un concierto

La gira ‘West End Girl’ de Lily Allen está dejando momentos impactantes debido al contenido de las letras del álbum. En su reciente concierto, en Glasgow, Escocia, la cantante decidió llevar al escenario las pruebas documentales de la ruptura de su matrimonio con el actor David Harbour, utilizando el vestuario como una poderosa herramienta narrativa.

En una de las actuaciones más comentadas de su repertorio, Allen interpreta el tema “4chanStan” envuelta en una tela estampada con recibos gigantes. Entre ellos destaca uno de la lujosa tienda Bergdorf Goodman, que documenta la compra de un bolso de diseñador destinado a otra mujer.

Mientras despliega la tela a modo de vestido, la cantante entona con ironía: “Tú le compraste un bolso / No fue barato / Yo estaba en Londres / Probablemente dormida“.

El gesto fue interpretado por sus seguidores y la prensa especializada como una exhibición pública de las pruebas que sustentan sus acusaciones de infidelidad contra Harbour. El atuendo no es un mero artificio escénico, es más bien la materialización de la evidencia que, según sus letras, destapó la “doble vida” de su exesposo.

Un álbum escrito en diez días

Allen y Harbour se separaron en febrero de 2025 tras cuatro años de matrimonio. Apenas ocho meses después, la cantante publicó ‘West End Girl’, un álbum conceptual donde desgrana la descomposición del vínculo.

En declaraciones a la revista Interview, Allen confesó: “Escribí este disco en diez días, en diciembre, y ahora me siento muy diferente respecto a toda la situación”. Y añadió con crudeza: “Todos pasamos por rupturas y siempre son absolutamente brutales”.

Las letras no dejan espacio a la ambigüedad. En ellas acusa a Harbour de ser un “adicto al sexo” y de mantener una doble vida durante la relación, según recogió The Guardian.

Seis cambios de vestuario para seis etapas del dolor

El espectáculo en directo lleva la confesión un paso más allá. A lo largo de las 14 canciones del álbum, Allen se cambia de vestuario hasta seis veces, encarnando diferentes momentos del deterioro sentimental: desde la sospecha inicial hasta la evidencia concreta del engaño.

El nuevo álbum de Allen puso la vida social del actor en foco de atención mediática. Según el portal TMZ, Harbour fue visto con la modelo Morgan Cozzi, quien supuestamente fue invitada a retirarse de una fiesta organizada por el entorno de Allen. También ha sido relacionado con Ellie Beers Fallon y otra mujer no identificada en el Día de San Valentín de 2026.

La estrella, por su parte, también fue fotografiada iniciando una nueva etapa personal junto al artista y escritor londinense Jonah Freud.

La gira West End Girl tiene previstas 48 fechas que recorrerán Reino Unido, Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia, con cierre programado para el 1 de noviembre de 2026 en Perth.

