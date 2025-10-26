Nelly Furtado se alejará de los escenarios

Nelly Furtado anunció que se alejará de los escenarios “por el futuro previsible” para enfocarse en otras áreas creativas y personales de su vida.

La cantante hizo pública su decisión con un emotivo mensaje en sus redes sociales sobre el 25º aniversario del lanzamiento de su álbum debut Whoa, Nelly!.

“Hoy hace 25 años de mi primer álbum ¡Whoa, Nelly! fue publicado (…) 25 años después, mi música ha llegado a una nueva generación de fans y no podría estar más feliz por eso”, escribió la artista en su publicación.

Tras reflexionar sobre el comienzo de su carrera, Furtado informó que se tomará un tiempo para enfocarse en otras áreas creativas como la composición.

“He decidido alejarme de la interpretación por ahora y dedicarme a otras actividades creativas y personales que considero más adecuadas para esta nueva etapa de mi vida. He disfrutado muchísimo de mi carrera y sigo amando componer música, ya que siempre lo he considerado una afición que tuve la suerte de convertir en mi profesión. Siempre me identificaré como compositora”, aseguró.

Furtado, de 46 años, reveló que esta pausa en su carrera artística llega tras sufrir críticas y ataques sobre su apariencia tras su regreso a los escenarios,

En su mensaje, la cantante expresó gratitud hacia sus seguidores, colaboradores y quienes han bailado con su música a lo largo de sus 25 años de trayectoria.

“Mi infinita gratitud a todos los que han escuchado y vibrado con mi música y han asistido a alguno de mis conciertos. Los quiero mucho y aprecio su generosidad. Agradezco profundamente a todos los que han trabajado tan duro para ayudarme a hacer realidad mis sueños pop, tanto a nivel creativo como organizativo”, expresó.

Nelly Furtado regresó a los escenarios en mayo de 2024 con una gira de festivales titulada Better Than Ever, que culmino este verano.

Esta gira coincidió con la celebración del 25º aniversario del lanzamiento de su álbum debut Whoa, Nelly! (2000), el trabajo que la catapultó a la fama internacional.

