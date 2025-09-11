La estrella de ‘Ladybird’ Saoirse Ronan se convierte en mamá

La estrella de ‘Ladybird’ y ‘Mujercitas’, Saoirse Ronan, junto a su esposo, el actor escocés Jack Lowden, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, según confirmaron imágenes recientes publicadas por The Sun.

La pareja, que se casó en julio de 2024 en Edimburgo, fue vista paseando por Londres con un cochecito de bebé, marcando un momento íntimo y emotivo en sus vidas.

En las fotos, Ronan, de 31 años, lucía un look relajado, pero elegante: una camisa a rayas con botones, pantalones blancos y gafas de sol, caminando del brazo de Lowden, de 35 años, quien sostenía con cariño el cochecito y tenía un brazo alrededor del cuello de su esposa.

La escena, aparentemente cotidiana, capturó la esencia de una nueva etapa llena de ternura para la pareja.

Cambios en la vida de Ronan

En mayo, la actriz fue fotografiada por primera vez con una leve barriguita durante un desfile de Louis Vuitton en Francia, lo que generó especulaciones sobre su embarazo. Ahora, esas sospechas se han convertido en realidad.

La relación entre Ronan y Lowden tiene raíces profundas en el cine. Se conocieron en 2018, cuando ambos protagonizaron María, reina de Escocia, donde ella interpretó a la icónica Mary Stuart, y él a su segundo marido, Henry Darnley. Durante una entrevista con AOL, Lowden no dudó en elogiar a su futura esposa:

“Fue extraordinario trabajar con Saoirse. Esta mujer es una fuerza de la naturaleza dentro y fuera de la pantalla… A pesar de tener solo 24 años, me asombra constantemente, no solo su trabajo, sino también su comportamiento en el set”. Jack Lowden

Desde entonces, su vínculo ha crecido más allá del rodaje. En agosto de 2024, fueron vistos caminando juntos por Londres con su perro, Fran, mientras Lowden llevaba el bolso de Ronan —un gesto sencillo que refleja una conexión auténtica y compartida.

La pareja, conocida por su privacidad, ha mantenido un bajo perfil respecto a su vida personal, incluso tras su boda en Escocia. Sin embargo, esta reciente aparición pública con su bebé sugiere que, aunque reservados, están listos para compartir este capítulo tan especial con el mundo.

Con Ronan consolidándose como una de las actrices más respetadas de su generación —con cuatro nominaciones al Oscar y una carrera llena de papeles profundos e intensos— y Lowden emergiendo como uno de los talentos más versátiles del cine británico, este nuevo rol como padres parece ser hermoso y retador al mismo tiempo.

