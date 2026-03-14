Un estudio mundial confirma algo que muchos latinos siempre dicen sobre la familia

La familia ocupa un lugar central en la cultura latina desde hace generaciones. Ahora, un estudio internacional acaba de confirmar algo que muchos latinos ya intuían: en varios países de América Latina las personas mantienen algunos de los vínculos familiares más fuertes del mundo, algo que además influye directamente en el bienestar emocional.

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que los vínculos familiares siguen siendo uno de los factores más importantes para el bienestar psicológico.

Los países más familieros del mundo, según un estudio global

El informe Mental State of the World Report 2025, elaborado por el Global Mind Project de Sapien Labs, analizó el bienestar mental y las relaciones sociales en decenas de países. Entre sus hallazgos aparece un patrón claro: las sociedades donde la familia tiene un papel central en la vida cotidiana suelen mostrar niveles más altos de apoyo emocional y conexión social.

En ese contexto, varios países latinoamericanos aparecen entre los más familieros del planeta, destacando por la frecuencia de reuniones familiares, el apoyo entre generaciones y el fuerte sentido de comunidad.

Reuniones familiares, llamadas constantes y apoyo entre generaciones. Un nuevo estudio global revela que estas costumbres tan comunes en la cultura latina tienen un impacto real en el bienestar. Crédito: Imagen ilustrativa realizada con AI. | Impremedia

Puedes ver: 10 costumbres latinas que enamoran a los estadounidenses

Los países donde las relaciones familiares son más fuertes

El análisis sugiere que en varias regiones del mundo las relaciones familiares cercanas siguen siendo una parte central de la vida cotidiana. En particular, el informe destaca que en muchos países de América Latina y el sur de Europa las personas reportan niveles más altos de cercanía familiar.

Esto se refleja en hábitos como:

Reuniones familiares frecuentes

Apoyo entre generaciones

Redes sociales basadas en la familia

Los investigadores señalan que estos vínculos pueden actuar como un factor protector para la salud mental.

México lidera el ranking familiero

Según el informe, las sociedades donde las relaciones familiares son más cercanas se concentran principalmente en América Latina y el sur de Europa. El ranking de países donde las personas reportan mayor cercanía con su familia incluye:

México

Brasil

Colombia

Perú

España

Italia

Portugal

Argentina

Chile

Filipinas

El estudio señala que en estas sociedades es más común vivir cerca de familiares, reunirse con frecuencia, mantener redes de apoyo intergeneracionales.

Estas dinámicas ayudan a fortalecer el apoyo emocional en momentos difíciles.

El spanglish es una forma natural de comunicación entre millones de familias bilingües en Estados Unidos. Crédito: Imagen generada con inteligencia artificial (IA) | Impremedia

Puedes ver: 10 beneficios del spanglish según la ciencia

Por qué la familia influye tanto en el bienestar mental

El estudio subraya que las relaciones personales cercanas influyen directamente en la forma en que las personas enfrentan el estrés y las dificultades de la vida.

Entre los beneficios más claros se encuentran mayor sensación de apoyo emocional, menor riesgo de aislamiento y mejor capacidad para afrontar problemas.

Las personas que mantienen contacto frecuente con familiares y amigos cercanos tienden a reportar niveles más altos de satisfacción con su vida.

Otras cualidades que influyen en la salud mental

Además de los vínculos familiares, el informe Global Mind Health identifica otros factores que influyen en el bienestar psicológico. Entre ellos destacan:

Conexión social: Tener una red de apoyo sólida ayuda a reducir la sensación de soledad. Actividad física: El ejercicio regular está asociado con mejores indicadores de bienestar emocional. Contacto con la naturaleza: Pasar tiempo al aire libre puede mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. Menor dependencia de la tecnología: El informe señala que el uso excesivo de dispositivos digitales puede afectar la salud mental, especialmente entre los jóvenes.

Una preocupación creciente por la salud mental

El estudio también revela que la salud mental se ha convertido en una preocupación global cada vez mayor. Factores como el estrés laboral, la incertidumbre económica, el uso intensivo de redes sociales y han contribuido a que muchas personas reporten niveles más altos de ansiedad y agotamiento.

Por eso, los investigadores destacan la importancia de fortalecer las relaciones humanas como una forma de mejorar el bienestar general.

Lo que el estudio sugiere para una vida más equilibrada

Aunque cada cultura tiene sus propias tradiciones, el informe concluye que algunos hábitos parecen universales cuando se trata de bienestar mental.

Entre ellos, mantener relaciones cercanas con la familia, cuidar el equilibrio entre trabajo y vida personal y dedicar tiempo a actividades fuera del mundo digital.

En un contexto donde la vida moderna puede volverse acelerada y aislante, el estudio recuerda una idea simple: las conexiones humanas siguen siendo una de las claves más importantes para una vida saludable.

Seguir leyendo:

Costumbres latinas que pueden generar multas o problemas legales en USA

La mayoría de la población se siente ansiosa por su salud: visión del ejercicio, alimentación y monitoreo contribuye a la compulsión

La comunidad latina y su nuevo liderazgo en la era Trump