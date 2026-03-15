Djokovic renuncia al Miami Open por lesión

El tenista serbio Novak Djokovic confirmó su baja del Miami Open 2026 debido a una lesión en el hombro derecho, una noticia que sacude al circuito justo antes del inicio del Masters 1000 de Miami, programado para comenzar el próximo miércoles en Estados Unidos.

La información fue confirmada por la ATP, que explicó que el actual número tres del mundo decidió renunciar al torneo para evitar agravar la molestia física. La ausencia tendrá impacto inmediato en el ranking ATP, ya que el serbio no podrá defender los puntos obtenidos el año pasado cuando alcanzó la final del certamen.

Djokovic no jugará el Miami Open tras competir en Indian Wells

El anuncio llega después de que Novak Djokovic participara recientemente en el Masters 1000 de Indian Wells, donde alcanzó la cuarta ronda en individuales y la segunda ronda en dobles.

Desde el propio torneo se confirmó la decisión del jugador balcánico:

“Novak Djokovic ha confirmado su baja en el Miami Open debido a una lesión en el hombro derecho”, anunció el torneo este domingo.

El tenista de 38 años, que la temporada pasada disputó la final del torneo en Florida, perderá así puntos importantes en la clasificación mundial, lo que provocará que ceda la tercera posición del ranking ATP al no poder defender su actuación del año anterior.

Novak Djokovic has withdrawn from the Miami Open presented by Itaú due to a right shoulder injury.



Get well soon, Nole ♥️https://t.co/Av0Qx3g7BY pic.twitter.com/HE8ZDK2Ab3 — ATP Tour (@atptour) March 15, 2026

Una temporada 2026 con buen inicio para Djokovic

Pese a la lesión, Novak Djokovic ha tenido un inicio sólido en la temporada 2026. El serbio fue finalista del Abierto de Australia y actualmente suma siete victorias y dos derrotas en partidos individuales, según el Infosys ATP Win/Loss Index.

Durante su participación en Indian Wells, el tenista también compitió en dobles junto al griego Stefanos Tsitsipas, alcanzando la segunda ronda del torneo.

El impresionante legado de Djokovic en el Miami Open

El Miami Open es uno de los torneos más exitosos en la carrera de Novak Djokovic. El jugador de Belgrado ha conquistado seis títulos en Miami, consolidándose como uno de los grandes dominadores históricos del evento.

Además, el año pasado volvió a pelear por el trofeo, aunque terminó como subcampeón tras caer ante el checo Jakub Mensik.

La baja del serbio supone un golpe para el torneo, ya que se trata de uno de los jugadores más exitosos en la historia del Masters 1000 de Miami.

Djokovic mantiene récords históricos en el circuito ATP

A lo largo de su carrera, Novak Djokovic ha construido uno de los palmarés más impresionantes del tenis profesional.

El serbio posee el récord histórico de títulos ATP Masters 1000 con 40 trofeos, además de acumular 101 títulos en el circuito ATP, incluidos 24 títulos de Grand Slam, la mayor cifra en la historia del tenis masculino.

Su trofeo más reciente llegó en noviembre pasado en Atenas, confirmando que sigue compitiendo al máximo nivel incluso a los 38 años.

Cuándo podría regresar Novak Djokovic al circuito

Aunque Djokovic no ha especificado la fecha exacta de su regreso, todo apunta a que volvería durante la temporada de tierra batida.

Los torneos que aparecen como opciones más probables para su regreso son el Masters 1000 de Montecarlo y el Masters 1000 de Madrid, ambos programados para el mes de abril.

Mientras tanto, el Miami Open 2026 arrancará sin una de sus mayores estrellas, en un torneo que tradicionalmente ha contado con el protagonismo del campeón serbio.

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