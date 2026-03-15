Irán afirma que utilizó por primera vez el misil Sejil en ofensiva contra Israel

En medio de una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) aseguró este domingo que empleó por primera vez el misil balístico de combustible sólido Sejil durante una ofensiva dirigida contra Israel.

El anuncio fue difundido a través de un comunicado publicado por la agencia iraní Mehr News que destaca que la Guardia Revolucionaria indicó que el proyectil fue utilizado en una nueva fase de ataques contra instalaciones militares israelíes.

Los misiles utilizados contra Israel

De acuerdo con el texto oficial, el misil Sejil formó parte de la oleada 54 de ataques lanzados por Irán. En esa misma operación también se habrían utilizado otros misiles balísticos, entre ellos Khorramshahr, Kheibar Shekan, Qadr y Emad.

Las autoridades iraníes señalaron que los bombardeos tuvieron como objetivos centros de mando aéreo israelíes, industrias militares y concentraciones de tropas.

Durante la mañana del domingo, la Guardia Revolucionaria también habría ejecutado otra serie de ataques con 10 misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y posiciones israelíes en Medio Oriente. Entre los lugares mencionados en reportes se encuentran ubicaciones en los Emiratos Árabes Unidos.

La declaración se produce en un contexto de creciente tensión regional. En el mismo mensaje, la Guardia Revolucionaria lanzó amenazas directas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al afirmar que lo perseguirá “sin descanso”.

Israel anuncia nueva oleada de ataques

Por su parte, Israel anunció una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos en el oeste de Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que la ofensiva continuará hasta eliminar lo que describió como “amenazas existenciales” provenientes de Teherán.

Saar realizó estas declaraciones durante una visita a la localidad árabe de Zarzir, en el norte de Israel, donde un ataque con misiles iraníes ocurrido el viernes dejó 58 personas heridas, la mayoría con lesiones leves.

¿Qué es el misil balístico Sejil?

El Sejil es un misil balístico de alcance medio considerado uno de los sistemas estratégicos del arsenal iraní. Los misiles balísticos siguen una trayectoria parabólica: ascienden hacia la atmósfera y posteriormente descienden por gravedad hasta impactar su objetivo, alcanzando velocidades muy elevadas.

En el caso del Sejil, cuyo nombre significa “azufre” en persa, utiliza combustible sólido, lo que permite almacenarlo por más tiempo y reducir los tiempos de preparación antes de su lanzamiento.

El proyectil fue probado con éxito por primera vez en 2009 y posteriormente se realizaron otros cuatro vuelos de prueba. En el último de ellos alcanzó aproximadamente1,180 millas sobre el océano Índico.

Tiene un alcance estimado de hasta 1,243 millas, suficiente para alcanzar objetivos en gran parte de Medio Oriente, incluida la ciudad de Tel Aviv en pocos minutos, e incluso blancos en el sureste de Europa.

El sistema mide entre 59 y 66 pies de longitud, pesa cerca de 25 toneladas y puede transportar una ojiva de entre 1,100 y 2,200 libras. Cuenta con dos etapas de propulsión sólida y puede lanzarse desde plataformas móviles, lo que dificulta su detección antes del despegue. Además, está recubierto con material antirradar y durante su fase de reentrada puede superar velocidades de Mach 14, equivalentes a más de 10,500 millas por hora.

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