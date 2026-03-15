Mentiras, ignorancia y malevolencia de la administración Trump

Con estas tres palabras: mentiras, ignorancia y malevolencia, describió Jeffrey Sachs la retórica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el noticiero de DemocracyNow.org en una entrevista el 13 de febrero sobre la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos en contra de Irán.

Jeffrey Sachs, destacado economista, académico y analista de políticas públicas estadounidense, fue entrevistado por la periodista Amy Woodman sobre la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, el 11 de marzo, que pide un ‘cese inmediato’ de los ataques de Irán contra países del Golfo Pérsico y Jordania.

El académico indicó que acusar solo a Irán por defenderse es absurdo, al igual que la decisión de la ONU al no mencionar que, Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán en forma ilegal y cruel al asesinar a más de 170 niñas y niños en una escuela y al líder religioso de Irán, ayatolá Ali Kamenei, su esposa, así como la esposa de su hijo el nuevo Jefe Supremo de la nación Persa Mojtaba Khamenei y dos de sus pequeñas hijas el pasado 28 de febrero.

“Tenemos una guerra iniciada por una agresión flagrante que va a poner a todo el planeta en un desastre”, dijo Sachs. “Esta es una agresión de guerra decidida e iniciada por Estados Unidos e Israel. Francamente es una flagrante violación a la carta de la ONU.

Agregó que esta agresión contra Irán de parte de EEUU e Israel es la segunda, ya que la primera ocurrió el pasado 13 de junio, cuando Israel y luego EEUU atacaron Irán en medio de las negociaciones, para dar inicio a la guerra conocida como la de los 12 días, donde fue eliminado gran parte del liderazgo iraní.

“Dos veces Estados Unidos dice que está negociando con Irán y dos veces ha asesinado a líderes iranís, durante ese periodo llamado de ‘negociación’”, subrayó Sachs. “Este es uno de los asaltos más descarados y absurdos a las Naciones Unidas, a la Carta de las Naciones Unidas y a la Ley Internacional desde su fundación en 1945”.

Sachs explicó que se ha militarizado todo en nuestra sociedad (Estados Unidos) y vivimos en un estado de Seguridad, no en uno de Orden Constitucional. “Nadie le preguntó al pueblo estadounidense si quería iniciar una guerra con Irán”.

Detalló que la retórica del presidente Trump de decir que EEUU ha sido agredido por Irán por décadas es una total mentira ya que, si alguien ha estado agrediendo a Irán ha sido Estados Unidos desde 1953, cuando la CIA orquestó un golpe de Estado contra Muhammad Mosaddegh para instalar a un gobierno a modo hasta 1979, año en que el pueblo iraní se levantó y tomó el control de su gobierno.

En ese momento, EEUU arma a Irak e inicia una ofensiva contra Irán que dura de 1980 a 1988 con la muerte de más de medio millón de iraníes. Desde entonces ha habido una serie de ofensivas contra el gobierno de Irán por parte de la CIA para desestabilizar el país, aplastar la economía y para someter a Irán con sanciones que destruyan el bienestar de su población para que ellos se levanten contra sus líderes.

Cómo no ocurrió, el presidente Obama con otros líderes europeos hicieron firmar a Irán un tratado de no construcción de la bomba nuclear, mismo que era supervisado por la Agencia de Energía Atómica Internacional. Irán siempre respetó el tratado, pero llegó Trump, deshizo el acuerdo y desde entonces ha habido un constante asedio y hasta una guerra cibernética contra Irán, el año pasado la guerra de los 12 días y ahora la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos.

“Cada palabra que Trump dice es una vil mentira”, subraya Sachs. “Trump dice que está deteniendo a Irán de construir una bomba nuclear, pero en realidad lo que hizo es romper el tratado que ya existía, ha asesinado a sus líderes repetidamente y a su máximo líder religioso, quien por décadas ha dicho que tener una bomba nuclear iba en contra la ley islámica”.

Sachs enfatiza que Trump está acompañando a Israel, quien está actuando en una de las formas más fascistas que no se habían visto en muchos años, como el perpetrar el genocidio en Gaza, invadiendo El Líbano y desplazando a un millón de personas, bombardeando universidades, hospitales y escuelas.

“Esto está tan fuera de control que no tiene ninguna racionalidad lógica, humana, moral o legal que lo justifique”, explica. “No hemos visto nada de esta magnitud desde el fascismo de la Segunda Guerra Mundial”.

Lo que están haciendo: Benjamín Netanyahu (primer ministro de Israel) y Donald Trump son una agresión de guerra y eso amenaza a todo el mundo.

Sobre el incremento al precio de los barriles del petróleo que han aumentado en los últimos días y de la cual Trump ha dicho que ganarán mucho dinero con los altos precios, Sachs subrayó que Trump podrá poner mucho dinero en las manos de las empresas petroleras que pagaron su campaña, pero que lo hará empobreciendo más a los estadounidenses y metiendo al mundo entero en una profunda crisis económica.

Al final de la entrevista, Sachs enfatizó que, todo lo que Trump dice y hace es una combinación de ignorancia, malevolencia y mentiras.

(*) Juan José Gutiérrez es un activista y director de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes.