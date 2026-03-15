Retiran cargos contra estudiantes acusados por muerte accidental de su profesor en Georgia

La fiscalía del circuito judicial del noreste de Georgia retiró los cargos contra cinco estudiantes acusados por la muerte accidental de su profesor durante una broma en la ciudad de Gainesville.

El caso surgió tras el fallecimiento de Jason Hughes, un profesor de matemáticas y entrenador de 40 años de la North Hall High School.

El Northeastern Judicial Circuit District Attorney’s Office confirmó que todas las acusaciones contra los jóvenes fueron desestimadas.

La tragedia ocurrió durante una tradición estudiantil

Según las autoridades, los cinco estudiantes —todos de 18 años— acudieron a la casa del profesor como parte de una tradición de la temporada de graduaciones en la que los alumnos decoran propiedades con papel higiénico.

Los jóvenes llegaron en dos vehículos y comenzaron a envolver árboles y objetos del jardín con papel.

Cuando se retiraban del lugar, Hughes salió de su casa.

De acuerdo con la investigación, el profesor tropezó y cayó en la carretera mientras los estudiantes se marchaban.

En ese momento fue atropellado accidentalmente por una camioneta conducida por uno de los adolescentes.

Hughes fue trasladado a un hospital, donde posteriormente murió.

Inicialmente, Jayden Wallace enfrentaba cargos de homicidio vehicular en primer grado y conducción temeraria, mientras que Elijah Tate Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz habían sido acusados de delitos menores como allanamiento de morada y arrojar basura.

La familia del profesor pidió clemencia

En un comunicado, los familiares del docente explicaron que Hughes no salió enfadado a confrontar a los estudiantes.

Según su versión, el profesor sabía que los jóvenes planeaban hacer la broma y estaba esperando sorprenderlos.

También indicaron que había llovido esa noche y que el docente resbaló accidentalmente antes de caer a la calle.

La familia afirmó que los estudiantes intentaron ayudarlo inmediatamente mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

“Jason quería mucho a sus estudiantes”

Los familiares pidieron a las autoridades que retiraran los cargos para evitar que la tragedia arruinara la vida de los jóvenes.

“Jason quería mucho a estos estudiantes y ellos también lo querían a él”, señalaron.

El profesor deja a su esposa, Laura Hughes, también maestra, y a sus dos hijos pequeños.

Compañeros y alumnos lo han recordado como un mentor dedicado que apoyaba a los jóvenes tanto dentro como fuera del aula.

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