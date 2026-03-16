Caos durante Spring Break en Florida: múltiples tiroteos y persecución policial sacuden Daytona Beach

Un total de cinco tiroteos en tres días provocaron alarma en la ciudad turística de Daytona Beach, en Florida, en pleno periodo de vacaciones de primavera.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a miles de personas corriendo y gritando en la playa, mientras agentes de diferentes jurisdicciones respondían a los incidentes.

Aunque ninguno de los tiroteos ocurrió directamente en la arena, dos de ellos se registraron cerca de la costa el sábado, según informó la Volusia County Sheriff’s Office.

BREAKING🚨: Chaos in Daytona Beach — huge crowd sprints after multiple shots fired during spring break festivities. pic.twitter.com/0y8V7A9T5E — Officer Lew (@officer_Lew) March 16, 2026

Disparos en bares y frente a un gimnasio

Uno de los incidentes ocurrió en el bar Joint Bar Seabreeze, donde se produjo una pelea durante la cual se escuchó un disparo, aunque no se reportaron heridos.

Aproximadamente una hora después, otra persona fue baleada frente a un gimnasio Crunch Fitness.

Las autoridades indicaron que todas las víctimas de esos tiroteos se espera que sobrevivan.

El incidente más grave ocurrió el domingo cuando un agente del South Daytona Police Department resultó herido.

El oficial Jake Fessenden fue baleado dos veces durante una persecución policial relacionada con un tiroteo previo, según informó el Port Orange Police Department.

El sospechoso, identificado como Todd Anthony Martin, de 31 años, había sido localizado por la policía después de que respondieran a una llamada por disparos cerca de Country Lane.

Martin huyó en un vehículo, lo que desencadenó una persecución en la que participaron agentes de varias agencias.

Tiroteo y vehículo incendiado tras el choque

Durante la persecución, el sospechoso estrelló su vehículo mientras circulaba hacia el norte por la autopista Interstate 95.

Según las autoridades, en ese momento abrió fuego contra los agentes, hiriendo al oficial Fessenden.

Otro agente respondió disparando e hirió al sospechoso.

Posteriormente, Martin huyó a pie e intentó robar un vehículo policial. Según los informes, logró acceder al automóvil electrónicamente y el vehículo terminó incendiándose.

El sospechoso saltó del coche después de que las llamas lo envolvieran durante varios minutos.

Sospechoso en estado crítico y policía estable

Martin fue trasladado al Halifax Health Medical Center, donde recibe tratamiento por heridas de bala y quemaduras graves y permanece en estado crítico.

Mientras tanto, el oficial Fessenden fue sometido a cirugía y se encuentra en condición estable, según confirmó el subjefe de policía Tim Morgan.

“La gran noticia es que está estable y de buen ánimo”, declaró el funcionario.

Las autoridades investigan si los múltiples tiroteos están relacionados con el periodo de Spring Break que atrae a miles de visitantes a la ciudad.

Algunos turistas describieron escenas de caos durante el fin de semana, con multitudes bloqueando calles, tráfico paralizado y comportamientos desordenados.

Una visitante relató que un turista que visitaba Florida por primera vez incluso se preguntó si debía hacer las maletas y marcharse tras presenciar los disturbios.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero