Comediantes: reírse es un antídoto frente al miedo a redadas

En momentos de incertidumbre, la comedia y la sátira ayudan a las comunidades a procesar el miedo, a desafiar el poder y a conectar.

¿Pero se puede hacer comedia sobre el tema de migración cuando tantas familias están sufriendo por la separación de sus seres queridos, y algunos de ellos muriendo bajo custodia del ICE?

“Es tan doloroso, tan real y tan personal. No puedo pensar en bromas para aliviar eso, o hacer reír sobre el tema, es demasiado oscuro”, dijo Herbert Sigüenza, artista residente de Arts Alive SDSU y miembro fundador de Culture Clash, durante la videoconferencia: “Lo que nos hace reír en tiempos oscuros: el humor como antídoto contra el miedo”, organizada por American Community Media (ACoM).

Sigüenza agregó que sería como hacer chistes sobre campos de concentración.

“Esta administración ha sido tan escandalosa, tan irreal, que no puedo identificar nada como cómico”.

Mientras que el periodista, humorista y poeta laureado, Emil Amok Guillermo dijo que aunque lo entiende, los comediantes debían atreverse.

“Hay algo que al menos se puede hacer para sacar de la desesperación, porque la comedia te lleva a la esperanza y al optimismo”.

Subrayó que deben intentarlo, porque es responsabilidad de los comediantes y satíricos.

“Sé que como periodista, alguien podría decir y tu credibilidad dónde queda. Si te burlas, si me burlo, solo demuestras que tienes más perspicacia que la gente que no ve las posibilidades”.

Afirmó que la cuestión es simplemente reírse de todo y eso activa las endorfinas, la serotonina y la dopamina, y te sientes mejor que cuando recibiste la noticia.

“Diría que puedes apagar las noticias, pero molestaría a todos los periodistas. No apagues las noticias, sino acércate con esa risa intencional que te reiniciará”.

¿Son los comediantes más libres de hablar de política comparado con otra gente?

“Todos somos graciosos, solo que algunos buscamos atención con urgencia. Por eso subimos al escenario y contamos chistes. Así que no creo que solo los cómicos hablen de política. Todos hablamos de ella a nuestra manera”, dijo Guillermo.

Sigüenza dijo que usan la comedia como una especie de antibiótico contra la tristeza en el mundo.

“El humor forma parte de nuestra cultura. De hecho, cuando vamos a un funeral, siempre hay alguien que se sube al altar y dice algo gracioso.Y todos necesitamos eso como desahogo”.

Dijo que el humor es nuestra salvación ante lo que está pasando en el mundo, y eso puede ser la muerte misma.

Guillermo dijo que cuando la tensión es tan intensa y el dolor es demasiado real, demasiado, es el momento perfecto para el humor.

“Por eso, como periodista, siempre he intentado usar un poco el humor en mis columnas, pero no demasiado, porque al final sigo diciendo una verdad seria”.

Pero en estos tiempos, mencionó que ha recurrido más al humor como creador de comedia y monólogos, porque lo necesitamos más.

“Pero aquí está el problema, el humor es subjetivo; y es el trabajo del comediante, del satírico, desenmascarar la gran burbuja en la que vivimos e intentar llegar a la verdad y a lo real. Ese es el valor del humor ahora mismo”.

Samson Koletkar, cofundador de Desi Comedy Fest y Comedy Oakland, dijo que los comediantes operan sin filtro y si la gente se ríe con uno de sus chistes, es porque conectan.

“Un comediante puede hacer humor con lo simple, lo fácil, y lo difícil como cuando despidieron a Christy Noem; cuánta gente oyó eso de que los perros están echando porras”.

Dijo que tal vez Donald Trump le dio la opción de autodeportarse.

“Lo que me gusta de ser cómico, es que estás fuera de la sociedad, la moral, las normas y todo eso; y siempre hay un momento oportuno”.

Samson dijo que algunas veces todos los comediantes se autocensuran como cuando piensa en hacer una broma sobre la pedofilia y Epstein.

“No sé cómo se sienten los demás, pero creo que la autocensura sí entra en juego, y te sientes realmente libre cuando estás entre el público, en una situación en la que se ríen y se unen a ti”.

Explicó que una de las razones por las que no se autocensura es que cree ser lo suficientemente grande como para preocuparse por las consecuencias.

“Si llego a un punto en el que haya una reacción negativa, y las habrá. Entonces surge la verdadera pregunta: ¿cuánto te autocensuras? Y, afortunada o desafortunadamente, todavía no he tenido ese problema”.

Así que dijo que para él la comedia es un medio para expresar sus pensamientos, observaciones, creencias e ideas.

“Incluso si suena mal, lo digo en voz alta, y si mi mensaje no se transmite como pretendía, lo ajusto, pero eso no significa que me esté censurando, pero en algún momento, si simplemente no funciona, si no conecta con el público, dejo el chiste. Y no creo que eso sea autocensura. Se trata de maximizar mi presencia cómica en el escenario”.

Samson agrega que los cómicos nacen de una mentalidad rebelde.

“Si alguna vez le dices a un cómico que no diga algo, eso es exactamente de lo que hablarán. Así que la regla de oro es: no le digas al cómico lo que no debe hacer, porque eso es exactamente lo que haremos”.

Subrayó que toda la censura proviene de que los cómicos dicen cosas que no deberían decir, y “en cuanto digas que no deberías decir, vamos a decir más al respecto”.