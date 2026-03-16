Día de San Patricio: cómo encontrar un trébol de 4 hojas en EE.UU. y qué hacer

Cada 17 de marzo, Estados Unidos “se viste” de verde con desfiles y actividades para recibir una de las festividades más populares vinculadas a la cultura irlandesa: el Día de San Patricio. Entre los símbolos más reconocidos de esta fecha aparece el trébol, una pequeña planta que con el tiempo se ha convertido en emblema de buena suerte.

Aunque muchas decoraciones muestran tréboles de cuatro hojas, lo cierto es que encontrarlos en la naturaleza no es tan común. Sin embargo, existen lugares y estrategias que pueden aumentar las probabilidades de hallarlos en distintas regiones de Estados Unidos.

La mayoría de los tréboles que crecen de forma natural tienen tres hojas. El famoso trébol de cuatro hojas aparece debido a una mutación poco frecuente en la planta conocida como Trifolium repens, también llamada trébol blanco.

Dónde buscar un trébol de cuatro hojas en Estados Unidos

El trébol blanco prospera especialmente en climas frescos y con cierta humedad en el suelo. Por eso, varias regiones del país suelen tener mayor presencia de estas plantas.

En el Medio Oeste, estados como Michigan y Ohio ofrecen suelos fértiles que favorecen su expansión. Ciudades como Ann Arbor o Lansing cuentan con parques y senderos donde es posible ver extensos parches de trébol.

El noreste del país también reúne condiciones favorables. En regiones de Nueva Inglaterra, que incluyen estados como Connecticut, Maine y Massachusetts, la combinación de humedad y suelo ligeramente ácido permite que el trébol crezca con facilidad.

En el sur, lugares como Alabama y Georgia también presentan condiciones adecuadas durante la primavera, cuando las lluvias y el clima templado favorecen el desarrollo de estas plantas.

Más allá de las regiones, los expertos recomiendan buscar en ciertos microhábitats: parques públicos, bordes de senderos, jardines residenciales o zonas donde el suelo tenga un leve desgaste por pisadas.

Qué hacer si encuentras un trébol de cuatro hojas

Si tienes la suerte de encontrar uno, lo primero es conservarlo adecuadamente para evitar que se marchite.

La forma más común de mantener el trébol intacto es prensarlo dentro de un libro. Primero conviene limpiarlo con cuidado para retirar polvo o tierra. Luego se coloca entre dos hojas de papel absorbente o encerado dentro de un libro pesado.

Es importante acomodar bien cada hoja antes de cerrar el libro y dejarlo allí al menos una semana para que pierda toda la humedad. Una vez seco, existen varias formas de conservarlo:

Laminado , para guardarlo en la billetera.

, para guardarlo en la billetera. Encapsulado en resina , si se quiere convertir en un accesorio o pieza decorativa.

, si se quiere convertir en un accesorio o pieza decorativa. Enmarcado, colocándolo sobre una cartulina y cubriéndolo con vidrio.

La tradición popular señala que cada una de las hojas tiene un simbolismo particular. La primera representa la fe, la segunda la esperanza, la tercera el amor y la cuarta la suerte.

Por esa razón, encontrar un trébol de cuatro hojas durante el Día de San Patricio se considera un pequeño gesto de fortuna, una curiosidad botánica que ha acompañado durante generaciones a una de las celebraciones más conocidas del calendario cultural.

En ciudades estadounidenses con fuerte herencia irlandesa, como Boston, Chicago o Nueva York, los desfiles y eventos públicos forman parte del calendario anual. Crédito: Liviu Toader | Shutterstock

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