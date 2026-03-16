“Esta no es nuestra guerra”: pese a las amenazas de Trump, Reino Unido, Alemania y otros países rechazan involucrarse en el conflicto contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus aliados que envíen barcos al Estrecho de Ormuz para proteger los buques mercantes y desbloquear el suministro mundial de petróleo. Pero la respuesta, hasta ahora, ha sido bastante tibia.

El sábado, el presidente estadounidense publicó en Truth Social un mensaje en el que instaba al Reino Unido, China, Francia, Japón, Corea del Sur y otras naciones a enviar barcos al Estrecho para unirse a un “esfuerzo conjunto” para abrir la vía marítima.

Posteriormente, intensificó sus declaraciones en una entrevista con el Financial Times, publicada el domingo. Dijo que no garantizar la seguridad del transporte marítimo sería “muy perjudicial para el futuro de la OTAN”.

El cierre de facto de la vital vía marítima por parte de Teherán, en represalia por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, ha resultado catastrófico para los flujos mundiales de energía y comercio.

El estrecho es la ruta marítima de transporte de petróleo más transitada del mundo, por donde suele pasar cerca del 20% del suministro mundial de petróleo, y su cierre ha provocado la mayor interrupción del suministro de la historia y un aumento vertiginoso de los precios mundiales del crudo.

Trump le dijo al Financial Times el domingo: “Es justo que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí. Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy perjudicial para el futuro de la OTAN”.

Pero el llamamiento del presidente estadounidense a los aliados, no ha tenido la respuesta esperada.

Reino Unido, Alemania, Australia, Francia y Japón se encuentran entre los países que han declarado que no tienen previsto enviar buques para involucrarse en la guerra contra Irán.

Durante una rueda de prensa en Downing Street el lunes, el primer ministro británico, Keir Starmer declaró que Reino Unido no se verá “involucrado en una guerra más amplia” en Irán y que está “trabajando con sus aliados” en un plan viable para reabrir el Estrecho de Ormuz, pero insistió en que no se trataría de una misión de la OTAN.

Reuters:

“No es una guerra de la OTAN”

Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, rechazó las exigencias del presidente estadounidense diciendo: “Esta no es nuestra guerra, no la empezamos nosotros”.

Y el portavoz del canciller alemán Friedrich Merz declaró el lunes que la guerra contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN” y “no es una guerra de la OTAN”.

En Japón, el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, declaró el lunes ante el Parlamento: “En la situación actual con Irán, por el momento no estamos considerando lanzar una operación de seguridad marítima”.

En Australia la ministra de Infraestructura y Transporte, Catherine King, también descartó el envío de buques de guerra al estrecho durante una entrevista con la cadena ABC el lunes.

En China, un portavoz de la embajada de ese país en Washington no especificó si Pekín aceptaría la petición de Trump, pero afirmó que todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar un suministro energético estable y sin obstáculos.

Y en Corea del Sur, la oficina presidencial afirmó el domingo que el país “mantendría una estrecha comunicación con Estados Unidos sobre este asunto y tomaría una decisión tras una cuidadosa revisión”.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que Teherán no ha solicitado un alto el fuego ni ha intercambiado mensajes con Estados Unidos, y aseguró que el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado “a nuestros enemigos”.

Araghchi declaró: “Ellos (los estadounidenses) piden a otros países que vengan a ayudarlos para que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto… desde nuestra perspectiva, está abierto”.

“Solo está cerrado a nuestros enemigos, a quienes perpetraron una agresión injusta contra nuestro país y a sus aliados”.

Getty Images: Bombardeo en Teherán hace unos días.

Declaraciones que resultan irónicas

Según destaca el corresponsal diplomático de la BBC, Paul Adams, “durante sus dos mandatos, Donald Trump no ha dudado en criticar —e incluso atacar— a los aliados de Washington en la OTAN”.

“Pero su última sugerencia —que no asegurar el estrecho de Ormuz sería “muy malo para el futuro de la OTAN”— implica una interpretación del propósito de la alianza que ya ha causado revuelo”, señala Adams.

“La OTAN se creó como una alianza defensiva”, declaró el general Nick Carter, exjefe del Estado Mayor de la Defensa de Reino Unido, a la BBC el lunes.

“No fue una alianza diseñada para que uno de los aliados emprendiera una guerra por elección propia y obligara a todos los demás a seguirlo”, afirmó. “No estoy seguro de que ese sea el tipo de OTAN al que cualquiera de nosotros quisiera pertenecer”.

Adams destaca que, “viniendo de un presidente que hace apenas dos meses reclamaba con vehemencia Groenlandia, territorio soberano de un miembro de la OTAN, sus últimas declaraciones resultan irónicas”.

“Esto quizás ayude a explicar por qué algunas respuestas han sido bastante directas”, apunta nuestro corresponsal.

BBC:

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