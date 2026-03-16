Lanzan Colaborativa Viva Altadena para ayudar a los latinos víctimas del Incendio Eaton

Líderes comunitarios, empresas y defensores se unieron para apoyar a través de la Colaborativa Viva Altadena, a las familias latinas en su reconstrucción tras el incendio Eaton de enero de 2025, y ayudarlas a evitar el fraude de compañías inescrupulosas y ajustadores ventajosos, algunos de los cuales ya están siendo investigados por la Fiscalía de Distrito del condado de Los Ángeles.

La iniciativa reúne a organizaciones comunitarias, empresas y defensores para brindar orientación culturalmente competente en español sobre cómo gestionar reclamaciones de seguros, protecciones legales, contratos de construcción y derechos del consumidor.

Hilda Marella Delgado, portavoz de The Viva Altadena Collaborative, informó que las familias latinas representan aproximadamente el 27% de las 52,314 residentes afectados por el devastador incendio que cobró la vida de 19 personas y que arrasó con 9.413 viviendas, comercios y otros edificios.

Así, el acceso equitativo a los recursos de recuperación es esencial para los esfuerzos de reconstrucción de la región y de las familias latinas, quienes se convirtieron en víctimas propicias de estafadores.

“Mucha gente de la tercera edad confió en aseguradoras y agentes que hablaban español, que les vinieron a tocar la puerta y tristemente, nosotros somos muy confiados”, dijo Delgado. “Lo que pasó aquí es que esa gente ni siquiera tiene negocio aquí; no tienen permisos [para operar] en California y defraudaron a las personas”.

Latinos son muy confiados

El evento de lanzamiento tuvo lugar en Monarca Sol Collective, donde los líderes comunitarios presentaron sus planes para crear espacios seguros ?tanto presenciales como virtuales? donde las familias pueden recibir información, plantear sus dudas y acceder a apoyo confiable.

Entre las organizaciones participantes se encuentran la Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles, la Red Nacional de Organización de Jornaleros (National Day Laborer Organizing Network), LA Fire Justice, la Alianza para una Mejor Comunidad (Alliance for Better Community) y empresas locales como los restaurantes La Fiesta Grande, El Portal y El Patrón.

El caricaturista Lalo Alcaraz devela su obra de arte de la Virgen de Guadalupe, junto a Hilda Marella Delgado. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

“Lo más importante es que la comunidad latina entienda los contratos que está firmando”, dijo la abogada Maribel Medina de LA Fire Justice, una experta en seguros de casas. “Si no les permiten un contrato en el idioma que ellos no entienden, entonces que se los presenten delante de un abogado”.

La abogada añadió que, es vital asegurar que las familias latinas comprueben que la compañía tenga licencia, si les ofrece reconstruir su casa o efectuar cualquier limpieza de cenizas, contaminación de asbestos o plomo o reparar algún daño, y que sepa hacer el trabajo.

Agregó que, desafortunadamente, las familias latinas le dan confianza a quien se les acerca rápidamente, porque piensan que la gente va a ser honesta y, al final, terminan convirtiéndose en víctimas de fraude.

Aunque no han determinado el número de fraudes cometidos, los defensores de la comunidad han escuchado historias de compañías que han pedido los documentos de propiedad de un hogar, “para comprobar que la familia es dueña de una casa”, les piden que firmen un documento sin saber que le están cediendo los derechos de su propiedad a los estafadores, e inclusive, hay quienes han cobrado cheques de miles de dólares a nombre de las víctimas sin prestar ninguno de los servicios prometidos.

Amarga experiencia de una familia

Es el caso de Norma García y su esposo Jesús, residentes en Altadena, quienes, después de ser evacuados por el Incendio Eaton, recibieron visitas de ajustadores de la compañía Bulldog Adjusters, Inc, cuya sede principal se encuentra en Hallandale, Florida. Ellos, supuestamente manejarían la reparación de su hogar a través de la compañía constructora Evolve de Sherman Oaks.

“Bulldog cambió cheques de casi $100,000 sin realizar reparaciones en nuestra casa”, afirmó Jesús García. “La casa, contaminada con asbesto y plomo, ha causado problemas de salud en mis hijas, especialmente Catalina, quien ha tenido ataques de alergias más frecuentes”.

Jesús y su esposa Norma indicaron que una empresa cobró cheques de casi $100,000 sin realizar reparaciones en su hogar. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

García informó que ha presentado una queja ante la Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles y ante la Comisión de Seguros de California, además de haber conseguido representación legal con un abogado que habla español. Al cierre de edición, la compañía Bulldog no respondió a un pedido de entrevista sobre este tema.

Los integrantes de Viva Altadena Collaborative informaron que realizaran talleres para asegurar que las familias traten únicamente con contratistas con licencia en California, y para orientarlas sobre qué preguntas deben formular a un contratista antes de firmar un contrato y realizar un pago inicial.

“La recuperación debe cimentarse en la confianza y el acceso. Las familias latinas afectadas por el incendio Eaton merecen recibir información clara, apoyo culturalmente competente y protección frente a aquellos que buscan sacar provecho de una crisis”, afirmó Vanessa Aramayo, directora ejecutiva y presidenta de Alliance for a Better Community. “Al trabajar junto con socios comunitarios a través de la “Viva Altadena Collaborative”, estamos ayudando a garantizar que las familias conozcan sus derechos y cuenten con los recursos necesarios para reconstruir de manera segura y con dignidad”.

Apoyo de la Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles

Darrel Sauceda, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles, manifestó que se unió a los esfuerzos del grupo comunitario para determinar cómo pueden educar a las familias latinas en el proceso de reconstrucción de Altadena.

Explicó que están ofreciendo asistencia a las víctimas y buscan a aquellas a quienes puedan ayudar no solo a gestionar sus contratos, sino también a revisarlos, ya que cuentan con otros miembros del comité dispuestos a examinar los contratos antes de que se firmen o se entreguen depósitos de cheques o de dinero.

“Además, como contratista general, puedo asesorar y ayudar a estas personas a comprender cuál es un precio justo para reconstruir su vivienda unifamiliar”.

Sauceda señaló que las historias de las familias latinas se repiten en medio de la devastación que sufrieron a causa del Incendio Eaton.

“Ahora, más de un año después de los incendios, observamos que el proceso de reconstrucción requiere tiempo: gestionar los permisos, avanzar en el proceso de reparación y, por supuesto, tramitar las reclamaciones al seguro”, expresó. “Nuestro objetivo es que la gente conozca sus derechos. Uno de los derechos más importantes es el de recibir una comunicación justa y clara; en California, las compañías de seguros tienen la obligación de acusar recibo de las reclamaciones, investigar las pérdidas y mantener una comunicación constante con los asegurados a lo largo de todo el proceso”.

Agregó que los consumidores también tienen derecho a recibir los pagos de las reclamaciones una vez que se hayan verificado los daños y las necesidades de recuperación. Todos estos derechos están bajo la protección del Departamento de Seguros de California.

Instó a los residentes que están gestionando su recuperación, a hacer una cosa por encima de todo: “manténganse organizados”.

“La organización y la documentación son aspectos fundamentales en este contexto”, afirmó. “Conserven toda su documentación: mantengan registros de los daños, de las reparaciones, de los recibos y de cualquier comunicación relacionada con la reclamación. Y hagan preguntas”.

El grupo cuenta con la colaboración altruista del caricaturista político Lalo Alcaraz, creador de la tira cómica “La Cucaracha”, quien ha sido dos veces finalista del Premio Pulitzer y ganador del Premio Herblock en 2022.

Alcaraz dibujó una imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual será replicada y puesta a la venta en la tienda de artesanías en Monarca Sol Collective. Los ingresos serán destinados a las familias latinas afectadas por el incendio forestal.

“Me dijeron que muchas de las estatuas de la virgen sobrevivieron en la quemazón y yo no sabia que el 30% de las familias [en Altadena] eran latinas, así que sentí mucho esa tragedia, porque, aparte, muchos de mis amigos artistas trabajadores de Hollywood perdieron sus casas”, dijo Alcaraz.

Conozca sus derechos. Recomendaciones de The Altadena Collaborative:

Hacer preguntas cuando no entiendan algo.

Revisar sus pólizas de seguro anualmente, antes de que ocurra un siniestro.

Garantice que su póliza se mantenga actualizada y alineada con los costos de reconstrucción vigentes en su zona.

Sepa cómo protegerse contra el fraude.

No firme documentos de inmediato. Siempre tiene derecho a revisarlos.

Verifique las licencias y permisos de los contratistas. Que sean profesionales autorizados para operar en California.

Asegúrese de recibir contratos por escrito ?documentos que detallen el trabajo a realizar y las condiciones de pago? antes de que se inicie cualquier proyecto.

Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, o si perciben que se les está presionando para actuar con prisa… ¡Deténganse! Hagan una pausa y verifiquen la información.

Interesados en presentar sus casos y para pedir ayuda: www.infovivaaltadena.org

También lo estafaron

Un exrepresentante de Evolve Constructions que logró obtener el contrato de representación de más de una decena de familias latinas, a quienes contactó en español, afirmó a La Opinión que fue contratado a través del sitio web Indeed y que, al final, descubrió que la empresa Bulldog Adjusters, Inc., de Florida, además de no realizar las reparaciones de algunas casas, a él tampoco le pagaron su comisión.

“Honestamente, trabajé para esa compañía. Solo era su representante de ventas. Yo no era empleado directo, sino contratista”, declaró el agente de reclamaciones a La Opinión.

“J.C.”, quien pidió no ser identificado dio a conocer que el propósito de su empleo con Evolve Constructions era la restauración de viviendas que habían resultado afectadas por incendios, por el humo y por el sol.

“Se trataba de limpiar las casas —empezando por el ático— y realizar todas esas labores de restauración tras un siniestro por fuego”, dijo ‘J.C.”.

“Se suponía que el seguro debía cubrir los gastos. Se suponía que todo se tramitaría como una reclamación al seguro. La empresa debía gestionar el proceso con el ajustador público —habían contratado a uno, o bien trabajaban en colaboración con él— y se suponía que ellos debían ejecutar el trabajo, pero, en realidad, nunca lo hicieron”, añadió.

El perito que trabajó para Evolve Constructions manifestó que, por lo que tenía entendido, “ellos nunca hicieron el trabajo”.

“Yo cumplí con mi parte; simplemente les proporcioné la información necesaria”, declaró. “Les indiqué lo que debían hacer, y desconozco por qué no llevaron a cabo el trabajo. No sé si intentaban obtener más dinero de la aseguradora para ver si así cubrían los costes. No lo sé; rompí toda relación con esa empresa precisamente porque no cumplían con sus obligaciones”.

De entre todas las viviendas con las que trabajó “J.C.”, recordó que hubo un puñado en las que sí realizaron las obras de reparación.

“Sin embargo, hubo un buen número de clientes con los que trabajé a los que, en realidad, no prestaron asistencia”, dijo. “Por lo que entiendo —y por lo que ellos mismos me cuentan—, hubo casos en los que, efectivamente, no llegaron a realizar el trabajo. No voy a afirmar que no hicieran nada en ‘ninguno’ de los casos, pero sé que hay un puñado de viviendas en las que —por razones que desconozco— no llegaron a realizar las obras”.

El ex ajustador afirmó que rompió su relación con Evolve Constructions y ellos y ellos rompieron la relación con él.

“Ni siquiera terminaron de pagarme lo que me debían. Se suponía que debían pagarme una comisión —un porcentaje del importe del trabajo—, pero nunca lo hicieron. Sencillamente, me cortaron de golpe. Eso es todo”.

La Opinion consultó a Evolve Constructions y Bulldog Adjusters, Inc., pero al cierre de edición no respondieron.