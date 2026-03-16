Neymar no pierde las esperanzas de ir al Mundial, pese a quedar fuera de la convocatoria de Brasil para los amistosos

Neymar volvió a ser protagonista fuera de la cancha. El delantero brasileño confesó que se siente “molesto” y “triste” después de que el seleccionador Carlo Ancelotti decidiera no convocarlo con la selección de Brasil para los amistosos internacionales frente a Francia y Croacia, los últimos ensayos de la Canarinha antes del Mundial.

El actual jugador del Santos expresó su frustración tras disputar un encuentro en la Kings League, donde habló abiertamente sobre su ausencia en la lista del entrenador italiano.

“Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero la concentración sigue siendo la misma: día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido”.

#Fútbol2Day – 🇧🇷



Ney:



🗣️ "Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero la concentración sigue siendo la misma: día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido.”

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Neymar mantiene vivo el sueño de jugar el Mundial

A pesar del golpe que representa quedar fuera de la convocatoria, Neymar aseguró que todavía mantiene intacta su ilusión de regresar a la selección brasileña y formar parte del equipo en el Mundial 2026.

El atacante dejó claro que sigue trabajando para volver a su mejor nivel y que todavía confía en una oportunidad más: “Lograremos nuestro objetivo”.

Carlo Ancelotti explica por qué Neymar no fue convocado

Durante el anuncio de la convocatoria para los amistosos previos al Mundial, Carlo Ancelotti explicó que el principal motivo de la ausencia del delantero es su estado físico.

El técnico italiano reconoció que Neymar muestra su calidad técnica en cada partido con el Santos, pero aseguró que todavía no está al 100 % de su condición física, motivo por el cual decidió no incluirlo en la lista de la selección de Brasil.

Sin embargo, el entrenador dejó abierta la puerta a un posible regreso del atacante.

Ancelotti afirmó que no descarta convocar a Neymar para el Mundial 2026, siempre y cuando el futbolista demuestre que ha recuperado su mejor nivel físico y competitivo.

CONVOCADOS! 📋



O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



BATE NO PEITO!



ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026

Más de un año sin jugar con la selección de Brasil

El último partido de Neymar con la camiseta de Brasil se remonta a octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en un duelo contra Uruguay durante las eliminatorias sudamericanas.

Desde entonces, el delantero ha atravesado un periodo complicado marcado por lesiones y problemas musculares, lo que lo ha mantenido más tiempo fuera de las canchas que en competencia.

A pesar de ese panorama, el atacante mantiene un lugar privilegiado en la historia del fútbol brasileño: es el máximo goleador de la selección de Brasil según la FIFA, un récord que refuerza su importancia dentro de la Canarinha.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, el desafío de Neymar será recuperar su mejor forma física para volver a ser considerado por Carlo Ancelotti y liderar nuevamente a Brasil en una gran cita internacional.

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