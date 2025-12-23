Neymar es operado con éxito de la rodilla y tiene la mira puesta en el Mundial 2026

Neymar, estrella del Santos, se sometió con éxito este lunes a una artroscopia en la rodilla izquierda para corregir una lesión en el menisco, una nueva intervención en una articulación que le ha causado múltiples problemas en los últimos años. El procedimiento se realizó sin complicaciones y el jugador ya se prepara para comenzar su proceso de recuperación.

Cirugía exitosa para Neymar en Belo Horizonte

El exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) fue operado en el hospital privado Mater Dei Nova Lima, en la ciudad de Belo Horizonte, en una intervención encabezada por el doctor Rodrigo Lasmar, médico habitual de la selección brasileña.

“La cirugía fue un éxito y el jugador está bien”, informó el Santos en un breve comunicado. El club detalló que el dorsal 10 recibirá el alta hospitalaria este mismo lunes y comenzará de inmediato la rehabilitación, la cual lo mantendrá al menos un mes fuera de las canchas.

Neymar define su futuro contractual con Santos

Mientras avanza su recuperación, Neymar también deberá resolver su situación contractual, ya que su vínculo con el Santos finaliza el 31 de diciembre. De acuerdo con la prensa local, las negociaciones entre el jugador y la directiva albinegra continúan abiertas y el club espera lograr una renovación al menos hasta el Mundial de 2026.

El regreso de Neymar al equipo donde se formó, a comienzos de este año, generó gran expectativa tanto deportiva como mediática, pese a que las lesiones han limitado su continuidad.

El Mundial 2026, el gran objetivo de Neymar

La Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, es el principal objetivo deportivo de Neymar. Aunque todavía no ha sido convocado por el actual seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, quien asumió el cargo en mayo de este año, el atacante confía en integrar la lista definitiva.

El exjugador del Al-Hilal saudí ha sufrido numerosas lesiones en la presente temporada, lo que le ha impedido tener regularidad, pero mantiene la convicción de que será parte del proyecto mundialista del técnico italiano.

Mensaje directo a Ancelotti y compromiso con Brasil

El pasado sábado, durante un concierto en São Paulo, Neymar reafirmó públicamente su ambición con la selección brasileña. “Harán lo posible y lo imposible” para conquistar el sexto título mundial para Brasil, expresó el atacante.

“En julio, pueden cobrármelo. ¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!”, agregó, en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Balance de Neymar desde su regreso al Santos

Desde su regreso al Santos en enero pasado, Neymar ha disputado 28 partidos, con un registro de 11 goles y 4 asistencias. Más allá de los números, fue una pieza clave en la recta final de la temporada, cuando el equipo logró evitar un descenso a la segunda división que parecía inevitable.

Ahora, el desafío del astro brasileño será recuperarse físicamente, definir su futuro y volver a competir con regularidad, con la mirada puesta en extender su carrera y cumplir el sueño de disputar un último Mundial con Brasil.

