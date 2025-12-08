Santos golea al Cruzeiro y el equipo de Neymar libra el descenso

El Santos, comandado por Neymar, logró este domingo un triunfo vital para mantenerse en la primera división del fútbol brasileño. Con un contundente 3-0 sobre Cruzeiro en la última jornada del Campeonato Brasileño, el equipo paulista disipó el fantasma del descenso y cerró la temporada con un desahogo largamente esperado.

El Peixe escaló al decimotercer puesto con 47 puntos gracias a un doblete de Thaciano y un gol de João Schmidt. La victoria llegó tras un año marcado por la presión constante y la amenaza de volver a la Serie B apenas una temporada después de su ascenso.

Con Vila Belmiro repleta y una afición que no dejó de empujar, Santos mostró intensidad desde el inicio y tomó el control total del encuentro. Cruzeiro, que ya tenía asegurado su tercer lugar y no se jugaba nada en la tabla, nunca logró frenar el ritmo del rival. Su único aviso llegó en la segunda mitad con un gol que terminó anulado por fuera de juego.

Neymar, aún afectado por una lesión en el menisco, no quiso perderse el duelo decisivo. Probó varias veces desde media y corta distancia, aunque esta vez no consiguió marcar. Aun así, su influencia sigue siendo determinante: en los dos partidos previos registró una asistencia y cuatro goles, aportación que valió seis puntos cruciales para la permanencia.

Uma paixão que começou há muito tempo, ainda menino, e que só cresceu desde então.



A relação entre Santos e Neymar Jr ganhou mais um capítulo especial esse ano. E, após o apito final, todo esse filme passou na cabeça do nosso camisa 10.



Neymar da Silva Santos Júnior, o Príncipe… pic.twitter.com/6PepvB8bQ2 — Santos FC (@SantosFC) December 8, 2025

Antes del pitazo inicial, el delantero de 33 años recibió un homenaje por alcanzar los 150 goles con la camiseta del Santos. El ’10’ agradeció el gesto con palabras que emocionaron al estadio: “Es el equipo de mi corazón”, afirmó, asegurando además que se siente “muy feliz” por haber llegado a esa marca. Su futuro para la próxima temporada sigue siendo una incógnita.

En la parte alta de la tabla, Flamengo se proclamó campeón el miércoles tras vencer al Ceará, coronando una semana perfecta luego de ganar también la Copa Libertadores frente al Palmeiras. São Paulo, líder durante varias fechas, terminó segundo a tres puntos del campeón.

En la zona baja, Sport descendió con 17 puntos; Juventude con 35; y Fortaleza y Ceará, ambos con 43 unidades. Para la próxima campaña regresan a la Serie A Coritiba, Athletico Paranaense, Chapecoense y Remo, que ascendieron desde la segunda división.

