Ofertas Día de San Patricio: ¿Cuáles son los restaurantes y fast food que tendrán descuentos en bebida y comida?

Entre desfiles, música y mucho color verde, todos los años el 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio en conmemoración de la muerte del santo patrón de Irlanda, San Patricio, por lo que la celebración tiene connotaciones religiosas y culturales que han pasado de generación en generación y que suele ser festejada tanto por los irlandeses como por la población estadounidense en general que ha adoptado el día como parte de los feriados de su calendario.

Durante esta celebración, los restaurantes y cadenas de comida rápida hacen ofertas de bebida y comida, y según la firma de investigación Numerator, más del 48% de los 5,300 consumidores estadounidenses encuestados aseguran que planean comprar bebidas alcohólicas y un 61% tienen previsto comprar alimentos.

Es por esa razón que, si estás planeando festejar este día, aquí te dejo algunas recomendaciones donde tendrán descuentos:

Krispy Kreme : Desde este lunes 16 hasta el martes 17, la cadena de donas y café ofrecerá una rosquilla Green O’riginal Glazed gratis; además, los primeros 4,000 clientes podrán ganar un “Pase Docena Dorada de la Suerte”, que incluye un año de donuts Original Glazed.

: Desde este lunes 16 hasta el martes 17, la cadena de donas y café ofrecerá una rosquilla Green O’riginal Glazed gratis; además, los primeros 4,000 clientes podrán ganar un “Pase Docena Dorada de la Suerte”, que incluye un año de donuts Original Glazed. Burger King: Por solo $2, los miembros del programa de fidelización Royal Perks obtendrán una ración grande de aros de cebolla durante este día.

Por solo $2, los miembros del programa de fidelización Royal Perks obtendrán una ración grande de aros de cebolla durante este día. McDonald’s: Por tiempo limitado, los consumidores podrán probar el Shamrock Shake, un batido verde hecho con jarabe de menta artificial.

Por tiempo limitado, los consumidores podrán probar el Shamrock Shake, un batido verde hecho con jarabe de menta artificial. Marco’s Pizza: Usando el código LUCKY, los comensales podrán tener $3 de descuento en cualquier pizza especial.

Usando el código LUCKY, los comensales podrán tener $3 de descuento en cualquier pizza especial. Cinnabon: Este martes 17 de marzo, por tan solo $1, los miembros del programa de fidelización Cinnabon Rewards pueden obtener limonada de cualquier tamaño o sabor.

Este martes 17 de marzo, por tan solo $1, los miembros del programa de fidelización Cinnabon Rewards pueden obtener limonada de cualquier tamaño o sabor. Dog Haus: Esta semana tendrá ofertas especiales donde, por un $1, se podrá añadir un pickleback.

Esta semana tendrá ofertas especiales donde, por un $1, se podrá añadir un pickleback. Cody’s Original Roadhouse: tendrá ofertas en bebidas 2×1 durante todo el día.

tendrá ofertas en bebidas 2×1 durante todo el día. California Tortilla: con el código LUCKYCHEESE, al pagar recibe una porción pequeña de totopos con queso o totopos con salsa este 17 de marzo.

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