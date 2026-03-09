Con trombones, Nueva York dice adiós a Willie Colón en las afueras de la Catedral de San Patricio

El creador de la salsa urbana, Willie Colón, no se fue en silencio. El cuerpo del legendario trombonista fue homenajeado por su público a las afueras de la Catedral de San Patricio de Manhattan al sonido del trombón. Es imposible ver lo que sucedió después de la misa de cuerpo presente y que las lágrimas no caigan al decirle adiós.

¡Adiós, Willie Colón!

Adiós al que cantó: “Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio” de su canción “Idilio”, del álbum “El Poliedro de Caracas Tembló” del año 1988. Adiós al que cantó: “Sólo me alienta el deseo divino de hacerte mía”, de su tema junto a Rubén Blades, “Pedro Navaja”, del álbum “Siembra” del año 1978.

Así la despedida a Willie Colón de St. Patrick #NYC.



La comunidad latina dijo presente en esta despedida y, junto a ellos, una buena representación de músicos que despidieron con honores al legendario artista. Quien ha sido velado en reuniones públicas y privadas desde el fin de semana. Ahora bien, la misa fue pública para poder permitirle a sus seguidores un espacio para despedirse; sin embargo, el funeral será privado, según confirmó la familia de Willie Colón.

Durante la misa pública, Diego Colón, hijo del músico, fue el primero en presentar un discurso en honor a su padre, enalteciendo no solo las virtudes de este, sino también su obra, su legado. “Su música cambió el mundo entero“, dijo Colón. La familia, a través de Miguel Colón, hijo también del fallecido, destacó la importancia de poder realizar esta misa de cuerpo presente en la Catedral de Manhattan, ya que esto fue parte de la última voluntad de su progenitor.

Entre trombones despidieron al gran Willie Colón. / Foto Cortesía de Seth Wenig. / AP. Crédito: Seth Wenig | AP

Dicen Willie Colón y suenan sus canciones en el alma de muchos…

Colón falleció el 21 de febrero a los 75 años. Y su muerte ha dejado marcada a toda una generación que vibró con su salsa y su trombón. El artista y músico le entregó al mundo más de 40 discos con los que alcanzó ventas millonarias.

El que nació en el Bronx nunca se separó de su cultura, de ahí que su música fuera siempre una clara referencia a la historia de sus raíces. ¡Fue un pionero de la salsa! Y su nombre, tanto como su historia, siempre irán de la mano de los grandes como Celia Cruz. William Anthony Colón Román nació un 28 de abril de 1950 en la ciudad de Nueva York.

Ahora que nos despedimos de este pionero de la salsa, sabemos el valor de recordar, porque mientras sigamos cantando y bailando su música, él seguirá vivo en su legado. Muchos bailarán, cantarán y vivirán buena parte de sus historias de vida con canciones como: “Pedro Navaja”, “Idilio” y “El día de suerte”, entre muchas otras.

