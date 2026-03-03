Familia de Willie Colón canceló velorio público del salsero

Los fans del legendario salsero Willie Colón no podrán darle el último adiós de forma presencial. La familia del trombonista anunció este lunes la cancelación del velatorio público que estaba programado para el domingo 8 de marzo en Nueva York.

A través de un comunicado oficial en las redes sociales del artista, los familiares de Colón explicaron que la decisión responde a temas de seguridad, pues temen una masiva de personas.

“Debido a preocupaciones de seguridad inesperadas y la gran cantidad de personas… nos vemos obligados a cancelar los planes de visita para nuestro amado Willie”, dice el mensaje, en el cual agradecieron el amor de los fans del salsero.

El “Rey del Trombón”, quien falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años, iba a ser homenajeado originalmente durante dos días en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett. Aunque la jornada del domingo estaba abierta al público general, ahora esos actos se realizarán de manera estrictamente privada.

Misa en San Patricio y transmisión en vivo

A pesar del cambio en el velatorio, la familia confirmó que la misa exequial sigue en pie. El servicio religioso se llevará a cabo el próximo lunes 9 de marzo a las 9:30 a.m. en la emblemática Catedral de San Patricio, en la Quinta Avenida.

Conscientes del impacto global de Colón, los organizadores anunciaron que habrá una transmisión en vivo de la ceremonia para que los seguidores fuera de Nueva York puedan participar del tributo.

Willie Colón, nacido en el Bronx de raíces puertorriqueñas, dejó un vacío incalculable en la cultura latina tras una carrera de más de seis décadas que transformó la salsa y la identidad de los hispanos en Estados Unidos. Sus restos recibirán sepultura en una ceremonia privada tras finalizar los actos religiosos.

