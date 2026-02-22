Willie Colón y Rubén Blades: Origen del conflicto que separó a los maestros de la salsa

La historia de la música latina está marcada por colaboraciones legendarias, pero pocas tan influyentes y, a la vez, tan trágicas como la de Willie Colón y Rubén Blades.

Lo que comenzó en 1975 como una revolución cultural que dio voz a los problemas sociales de América Latina, terminó convirtiéndose en una amarga disputa legal que mantuvo a los astros de la salsa distanciados por más de dos décadas.

El conflicto que fracturó su relación ocurrió en 2003, tras un concierto en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. El evento celebraba los 25 años de Siembra, el álbum más exitoso en la historia del género. Sin embargo, la celebración dio paso a la discordia cuando Colón acusó formalmente a Blades de no haberle pagado la suma de dinero acordada por su participación.

En mayo de 2007, el “Chico malo del Bronx” interpuso una demanda alegando que el panameño le adeudaba 115,000 dólares en honorarios.

Por su parte, Blades sostuvo que el acuerdo con los productores estipulaba que, tras cubrir los gastos de logística, músicos y hoteles, el sobrante se dividiría a partes iguales. Según el intérprete de “Pedro Navaja”, él mismo solo recibió una fracción de lo esperado debido a manejos financieros de la empresa promotora.

La batalla legal concluyó en 2013, cuando un tribunal puertorriqueño falló a favor de Blades. El juez determinó que la promotora del concierto utilizó el dinero de los artistas para saldar deudas propias sin autorización.

A pesar de la resolución judicial, el daño personal fue irreversible. Aunque el mundo de la salsa guardaba la esperanza de un reencuentro, la reciente muerte de Willie Colón este sábado cerró definitivamente la posibilidad de una reconciliación en los escenarios, dejando como único legado su imbatible cronología musical de lucha y resistencia.

Seguir leyendo:

· Willie Colón y las polémicas que marcaron sus últimos años de vida

· ¿De qué murió Willie Colón? Esto se sabe hasta el momento

· Willie Colón: Famosos lamentan la muerte del reconocido músico