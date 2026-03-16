La tecnología al rescate: crean una app para durar más en la cama

Una aplicación para smartphones diseñada para abordar las causas de la eyaculación precoz podría ayudar a los hombres a durar más tiempo en la cama, revela un estudio presentado en el Congreso Anual de la Asociación Europea de Urología (EAU26), celebrado en Londres.

La herramienta también podría beneficiar a quienes dudan en buscar ayuda médica por vergüenza, señalan los autores.

“Muchos hombres que viven con eyaculación precoz no buscan ayuda debido a la vergüenza asociada con la afección”, asegura el autor principal, Christer Groeben, de la Universidad de Marburgo, en un comunicado de la EAU.

“Nuestro estudio muestra que, como herramienta de autoayuda en casa, esto puede ayudar a los hombres a mejorar el control de su eyaculación y lograr una vida sexual satisfactoria sin perder la espontaneidad”, agrega.

Una disfunción frecuente y poco tratada

La eyaculación precoz afecta a hombres que eyaculan antes de lo deseado durante el acto sexual, generalmente dentro de los 60 segundos posteriores a la penetración.

Según el estudio, esta disfunción afecta hasta al 30 % de los hombres, está muy estigmatizada y solo el 9 % busca asistencia médica.

Muchos hombres no se atreven a pedir ayuda por vergüenza. Crédito: Shisuka/Depositphotos/IMAGO | Deutsche Welle

Sus causas son complejas e incluyen problemas de pareja y factores como ansiedad, estrés y depresión. Los tratamientos más comunes, como pastillas o cremas, solo alivian los síntomas sin atacar el origen del problema.

“Las terapias de farmacia más comunes están diseñadas solo para tratar los síntomas, no la causa, lo que significa que muchos hombres las interrumpen después de un tiempo”, plantea Groeben.

Muchos de ellos pueden “vivir con una carga psicológica considerable, que realmente comienza a afectar la calidad de sus relaciones”, agrega.

Qué hace la aplicación Melonga

La aplicación, llamada Melonga, guía a los usuarios a través de técnicas terapéuticas, consejos y ejercicios diseñados por urólogos y psicólogos.

Incluye elementos de terapia cognitivo-conductual y ejercicios físicos orientados a mejorar el control de la eyaculación y gestionar mejor la excitación.

Los resultados del estudio en Alemania

El estudio Climacs, dirigido por investigadores en Alemania, incluyó a 80 hombres sin afecciones de salud subyacentes durante un programa de 12 semanas.

Los participantes completaron cuestionarios sobre sus experiencias sexuales y midieron con cronómetro el tiempo entre la penetración y la eyaculación. Al final del período, 66 pacientes enviaron cuestionarios completos.

Los usuarios de la aplicación duplicaron el tiempo de eyaculación en promedio: pasaron de 61 a 125 segundos. Los hombres que no usaron la app experimentaron un aumento de apenas 0,5 segundos.

Además, cerca del 22 % de los que usaron Melonga informaron que al cabo de las 12 semanas ya no experimentaban eyaculación precoz.

Los usuarios retrasaron su eyaculación gracias a la aplicación, según el estudio. Crédito: Josef Horazny/CTK/IMAGO | Deutsche Welle

Una aplicación diseñada por urólogos y psicólogos

Groeben sugiere que esta aplicación puede ayudar “a normalizar la afección como algo tratable”.

En tanto, Giorgio Russo, profesor asociado de urología en la Universidad de Catania y presidente de la oficina de jóvenes urólogos académicos de la EAU, destaca la herramienta.

“Hay mucha información y desinformación para los hombres que descubren que tienen eyaculación precoz, por lo que esta aplicación ha sido ideada por urólogos y psicólogos como una nueva forma de reunir los consejos más efectivos en un único recurso confiable, basado en la evidencia y fácilmente accesible”, apunta.

“La investigación muestra que puede tratar completamente a casi una cuarta parte de los pacientes, lo cual es un avance enorme porque estos hombres fueron tratados sin pastillas”, subraya.

“Sería interesante ampliar esta investigación con un estudio más grande y observar el impacto de un enfoque digital en la satisfacción de las parejas, en lugar de solo en los usuarios”, concluyó Russo.

Melonga está disponible actualmente en Irlanda, Alemania, Austria, Luxemburgo, Liechtenstein y Bélgica.

JU (DPA, Asociación Europea de Urología, Climacs)