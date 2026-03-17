Bebé muere en Filadelfia tras accidente de ambulancia conducida por su abuelo bajo efectos del alcohol

Una bebé identificada como Marian Harris falleció el domingo tras un violento accidente en Filadelfia, luego de ser expulsada junto a su madre a través del parabrisas de una ambulancia.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:15 de la mañana en la intersección de Harbison Avenue, en el sector de Frankford.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Filadelfia, la menor murió aproximadamente una hora después del accidente en el hospital.

Conductor era el abuelo y estaba ebrio

Según informaron autoridades y medios locales como ABC 6 Philadelphia, el conductor de la ambulancia, de 51 años, era el abuelo de la bebé y presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol.

El hombre sería un empleado con experiencia de la empresa MedStar y estaba utilizando una ambulancia privada fuera de servicio, sin luces ni sirenas.

La policía indicó que enfrentará cargos por conducir ebrio, entre otros posibles delitos.

Las autoridades señalaron que la ambulancia se saltó un semáforo en rojo a gran velocidad, lo que provocó que un vehículo, un Honda Accord 2010, impactara contra el lado del conductor.

El choque fue tan violento que la ambulancia se estrelló contra un poste y volcó. La madre, de 33 años, y la bebé fueron expulsadas por el parabrisas. Ambas quedaron tendidas en la carretera tras el impacto.

“El impacto expulsó tanto a la pasajera adulta como al bebé a través del parabrisas”, confirmó la policía.

Madre permanece en estado crítico

Tras el accidente, la bebé y su madre fueron trasladadas de urgencia al hospital.

La menor fue declarada muerta a las 6:17 de la mañana, mientras que su madre permanece en estado crítico con un traumatismo craneoencefálico grave.

El conductor del otro vehículo, un hombre de 25 años, rechazó atención médica en el lugar.

Las autoridades indicaron que previamente se había realizado una llamada al 911 por un bebé que no respondía, pero los familiares decidieron trasladarlo por su cuenta antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El caso continúa bajo investigación mientras la policía determina todas las circunstancias del accidente.

Vecinos del área expresaron consternación por lo ocurrido. Una residente, identificada como Michelle King, declaró que la tragedia es “horrible” y expresó su solidaridad con la familia.

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