Jugadores de Pokémon Go crearon un mapa digital del mundo que hoy guía a robots

Lo que parecía un simple juego de realidad aumentada terminó sirviendo para algo mucho más grande. Las imágenes capturadas por jugadores de Pokémon Go alimentaron un sistema de posicionamiento visual que ahora ayuda a robots de reparto a moverse por la ciudad con una precisión mucho mayor.

Visto con distancia, el giro es enorme. Durante años, millones de personas salieron a caminar, escanear y registrar lugares por diversión, y ese rastro visual acabó formando una versión digital del mundo útil para orientar máquinas en el tramo más difícil de una entrega.

Aprovechar la información del juego para su uso práctico

El centro de esta historia es Niantic Spatial, la empresa que hoy aprovecha el legado técnico de Pokémon Go para construir inteligencia geoespacial. Su alianza con Coco Robotics busca usar ese acervo visual para mejorar la navegación de robots que reparten comida y comestibles en trayectos cortos.

La pieza indica que el sistema fue entrenado con más de 30,000 millones de imágenes tomadas por usuarios del juego. Esas capturas estaban vinculadas a sitios reales como Poképaradas, gimnasios y otros puntos de referencia del entorno físico.

Ese detalle explica por qué el caso resulta tan llamativo. Pokémon Go convirtió una actividad lúdica y repetitiva en materia prima para levantar un gran mapa visual del mundo real, aunque para la mayoría de los jugadores esa utilidad futura no era el objetivo visible del juego.

Con el tiempo, ese archivo dejó de ser solo un apoyo para un videojuego. Lo que surgió fue una base de datos espacial capaz de comparar lo que una cámara ve en la calle con millones de imágenes previas y, a partir de eso, calcular una ubicación con enorme exactitud.

Navegación por reconocimiento visual

Existe un problema muy concreto del reparto autónomo. El GPS puede servir para ubicar una posición general, pero falla donde más importa, sobre todo entre edificios altos y en calles densas donde la señal se degrada o se pierde.

Niantic plantea resolver ese cuello de botella con su Visual Positioning System, conocido como VPS. En vez de depender solo de satélites, este sistema usa reconocimiento visual y compara la imagen captada por cámaras con la base acumulada durante años para saber dónde está.

La ventaja no está solo en marcar un punto sobre el mapa. También permite ubicar elementos que para un robot son decisivos, como entradas, bordes de acera, obstáculos, intersecciones y zonas de recogida donde unos pocos metros de error pueden arruinar una entrega.

Robots ya utilizan las imágenes de Pokémon Go

En la alianza anunciada el 10 de marzo, Coco Robotics aparece como el caso práctico que llevará esta tecnología al reparto urbano. La promesa es que sus robots naveguen con más seguridad y precisión en áreas donde el GPS resulta poco fiable o directamente desaparece.

Algunas coberturas que recogen los puntos centrales del reportaje señalan que los robots leen el entorno con cámaras instaladas en el vehículo. Con esa información, pueden reconocer edificios, señales y otros hitos físicos en lugar de apoyarse solo en una coordenada aproximada.

El impacto práctico es fácil de entender. Si un robot sabe con exactitud dónde está y qué tiene delante, puede resolver mejor una entrega de pizza, supermercado o comida preparada, especialmente en zonas urbanas donde cada puerta, cada giro y cada desnivel cambian la ruta.

Ahí es donde la historia se vuelve casi una parábola tecnológica. Un videojuego que invitaba a perseguir criaturas por calles y plazas terminó ayudando a construir una infraestructura que ahora puede volver mucho más útil el reparto autónomo en la vida diaria.

Pokémon Go no solo fue un fenómeno cultural, también terminó generando un mapa digital del mundo real que hoy empieza a funcionar como una capa de navegación para robots capaces de moverse mejor por las ciudades.

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