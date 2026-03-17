La demócrata Jasmine Crockett denunció a la policía por matar a un miembro de su equipo de seguridad

Jasmine Crockett, representante por Texas, denunció que la policía de Dallas mató a un integrante de su equipo de seguridad, pero las autoridades se escudan en señalarlo como un delincuentea quien le seguían la pista desde hace tiempo.

A través de un informe, la policía de Dallas señaló que trató de arrestar a un sujeto llamado Mike King, quien en realidad era Diamon Robinson sobre quien pesaban “múltiples órdenes de arresto por delitos graves” que iban desde hacerse pasar por un agente de policía hasta robos de matrículas.

Presuntamente, al verse acorralado por varios elementos policiacos mientras pretendía alejarse de un hospital infantil, el hombre de 39 años se resistió a ser arrestado y se negó a descender de un vehículo, así que fue necesario emplear utilizando gas lacrimógeno para asegurarlo.

Sin embargo, las imágenes de la cámara corporal que portaba un oficial muestran a Robinson apuntándole con una pistola.

Ante dicha situación y después de negarse a entregar su arma, el sujeto fue abatido.

Jasmine Crockett recientemente perdió las primarias demócratas de Texas en busca de un escaño en el Senado. (Crédito: Tony Gutiérrez / AP)

Al respecto, mediante una publicación realizada en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Jasmine Crockett primero se dio a la tarea de exigirle una explicación a los responsables de los filtros de seguridad que se aplican para contratar personal para cuidar a los representantes en el Congreso.

“El hecho de que un individuo haya podido eludir de alguna manera los procesos de verificación de antecedentes para algo tan delicado como la seguridad de los miembros del Congreso pone de manifiesto las lagunas y deficiencias de muchos de nuestros sistemas. Esto es increíblemente alarmante, especialmente para aquellos miembros que reciben un gran volumen de amenazas de muerte creíbles y sofisticadas”, escribió.

Asimismo, la demócrata indicó que, en su momento, al menos ella no pudo encontrar ningún delito violento asociado con Robinson después de una revisión inicial e incluso lo definió como un sujeto siempre dispuesto a velar por su seguridad.

“Como exdefensor público, siempre he creído que las personas son más que lo peor que hayan hecho. Creo en la redención. El hombre que conocíamos se presentó con respeto, cariño y compromiso para proteger a los demás.

Aún estamos conociendo todos los detalles, pero hoy lamentamos la pérdida de una vida. Este es un final trágico que desearíamos que se hubiera evitado para todos”, enfatizó.

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