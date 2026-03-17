Robot que convierte humanos en centauros ya es una realidad

Imagina caminar cargando una mochila pesada y que, de repente, aparezcan dos piernas extra detrás de ti para ayudarte a avanzar. No es ciencia ficción ni mitología griega: ingenieros de la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología de Shenzhen, en China, han desarrollado un robot portátil que convierte a quien lo usa en una especie de “centauro” tecnológico.

El sistema consiste en una plataforma robótica de dos patas que se conecta a la espalda del usuario y, mientras la persona camina con normalidad, las piernas mecánicas avanzan sincronizadas con ella, absorbiendo parte del peso que de otro modo recaería sobre el cuerpo humano.

A diferencia de los exoesqueletos clásicos, que se fijan a las piernas del usuario para asistir el movimiento de sus articulaciones, este sistema añade un par de patas robóticas propias. Así, la persona continúa controlando el equilibrio y la dirección del paso, mientras el robot se ocupa de soportar el peso y ayudar al avance.

“Centauro” robótico busca facilitar el transporte de cargas

En la práctica, el resultado recuerda a una criatura mitológica: un torso humano con un cuerpo robótico detrás, avanzando como un centauro. En videos de demostración puede verse a un ingeniero caminando por el campus universitario con las delgadas patas mecánicas siguiendo su paso, no solo en terreno llano, sino también al subir escaleras o atravesar superficies irregulares.

La clave del sistema está en la interfaz elástica que conecta el robot con la espalda del usuario. Su comportamiento cambia según el peso que se transporte: con cargas ligeras, la unión se mantiene relativamente rígida para que humano y robot se muevan de forma coordinada; cuando el peso aumenta, el acoplamiento se vuelve más flexible y permite que las patas mecánicas absorban una mayor parte del esfuerzo.

Y cuando dicen trabajo pesado, lo dicen en serio. Según el estudio publicado en The International Journal of Robotics Research, en experimentos con cinco participantes el sistema llegó a asumir alrededor del 52 % del peso transportado. Con 20 kg a cuestas, los voluntarios redujeron su gasto energético en un 35 % respecto a una mochila convencional, además de mejorar la estabilidad de la marcha y aliviar la presión sobre los pies.

Aplicaciones del robot centauro

Lo que distingue este sistema es su filosofía de diseño. Como explica Futurism, los exoesqueletos convencionales asisten el movimiento de las articulaciones del usuario; los robots autónomos de transporte, como los perros robóticos, operan de forma independiente, pero se enfrentan a problemas de navegación en entornos desconocidos y tienen limitaciones de carga y batería. Así, el centauro propone una tercera vía: el ser humano aporta la inteligencia para orientarse, el robot aporta la fuerza para cargar el peso.

Según los investigadores, este enfoque podría tener aplicaciones en operaciones militares, misiones de rescate tras catástrofes, trabajos industriales en terrenos difíciles; cualquier tarea que exija transportar equipos pesados durante largos periodos.

Eso sí, no todo el mundo está convencido. En Reddit, como recoge Futurism, varios usuarios señalaron con humor que un carrito de la compra resuelve el mismo problema de forma más barata, y alguien recordó que los rickshaws llevan siglos haciendo algo parecido. Otros apuntaron riesgos más concretos: ¿qué ocurre si el sistema pierde el equilibrio y cae sobre el usuario?

Son críticas que no carecen de lógica, aunque probablemente tampoco tengan en cuenta que un carrito de la compra no sube escaleras ni atraviesa terrenos irregulares.

El robot centauro es, por ahora, un prototipo. Pero en un campo donde la robótica portátil avanza rápidamente, la pregunta es hasta qué punto este tipo de sistemas llegará a formar parte de la robótica portátil del futuro.