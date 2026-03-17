Israel asegura que durante ataques mató a Alí Larijani, jefe de seguridad de Irán

Si se confirma la muerte de Alí Larijani, sería un duro para el régimen, ya que es una pieza clave de la república islámica y uno de sus ideólogos. Irán, de momento no ha confirmado esta información.

Larijani es el blanco de mayor rango desde la muerte del líder supremo Alí Jamenei , al comienzo de los bombardeos por parte de Israel y EE. UU., el 28 de febrero.

“El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche“, dijo en un mensaje de video el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Papel visible

Matemático y filósofo de formación, Larijani luchó en la guerra Irán-Irak (1980-1988), fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y, en los últimos tiempos, jefe del Consejo Superior de Seguridad.

Larijani ha venido desempeñando un papel mucho más visible desde el comienzo de la guerra que el hijo y sucesor del líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde el estallido del conflicto. De hecho, el paradero y el estado de salud del nuevo guía supremo, aparentemente herido en el ataque que mató a su padre, es objeto de especulaciones.

Larijani fue uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos en enero de 2026 por lo que Washington calificó de “represión violenta del pueblo iraní”, tras las protestas a nivel nacional que estallaron semanas atrás.