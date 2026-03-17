Senadora demócrata presenta proyecto de ley para limitar uso de la IA en las fuerzas armadas

En un esfuerzo por frenar la autonomía tecnológica en el campo de batalla y proteger la privacidad de los ciudadanos, la senadora demócrata por Michigan, Elissa Slotkin, presentó un proyecto de ley que busca regular estrictamente el uso de la Inteligencia Artificial (IA) por parte del Pentágono, en un intento por regular una tecnología que avanza más rápido que el marco legal vigente.

La propuesta busca convertir en ley dos directrices actuales del Pentágono: impedir que la IA tome decisiones autónomas para eliminar objetivos, y prohibir su uso en esquemas de vigilancia masiva contra ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, la propuesta establece una “línea roja” infranqueable al prohibir que esta tecnología sea utilizada para lanzar o detonar armas nucleares, garantizando que el control humano prevalezca en las decisiones de fuerza letal.

“Nuestro sistema político es deficiente; nos enfocamos más en otros asuntos que en el uso de la IA en cuestiones de fuerza letal”. Advirtió que el sistema político ha fallado en priorizar el debate sobre el uso de la IA. “Es nuestra responsabilidad legislar”, señaló en declaraciones a NBC News.

Congress is behind in putting left-right limits on the use of AI at the Pentagon. My bill ensures a human is involved when deadly autonomous weapons are fired, AI can't be used to spy on Americans and a human is on the switch to launch nuclear weapons. https://t.co/HjKehoz94K — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) March 17, 2026

Tensiones con la industria tecnológica

La iniciativa surge en medio de un conflicto entre el gobierno federal y la empresa de IA Anthropic, que se negó a flexibilizar restricciones éticas en el uso de sus modelos. La disputa derivó en una orden del presidente Donald Trump para que las agencias federales dejen de utilizar esta tecnología en un plazo de seis meses.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, argumentó que la compañía representa un riesgo para la cadena de suministro, pese a que sus herramientas han sido utilizadas en operaciones militares, incluida la identificación de objetivos en el conflicto con Irán.

Anthropic respondió con una demanda legal, mientras Slotkin sostiene que su proyecto podría haber evitado el enfrentamiento. La legisladora subrayó que la falta de reglas claras podría generar costos millonarios para los contribuyentes al obligar a reemplazar tecnologías ya integradas.

El proyecto, de apenas cinco páginas y sin copatrocinadores por ahora, busca influir en el debate de la próxima Ley de Autorización de Defensa Nacional, que se discutirá a finales de año.

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