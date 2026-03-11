La IA amplifica el ciberacoso contra menores; ONU advierte que ya es un fenómeno mundial en expansión

En un mundo digital que avanza a pasos agigantados, la infancia está pagando el precio más alto. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una voz de alarma global: el avance de la Inteligencia Artificial (IA) no solo está transformando la tecnología, sino que está actuando como un potente amplificador del ciberacoso contra menores, convirtiéndolo en una amenaza más rápida, dirigida y, trágicamente, difícil de detectar.

Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la representante especial sobre la Violencia contra los Niños, Najat Maalla M’jid, reveló cifras que estremecen. Se estima que entre el 15% y el 20% de los niños a nivel mundial son víctimas de acoso en línea, aunque la cifra real podría ser mucho mayor debido al silencio de las víctimas.

“La IA generativa está transformando fundamentalmente la amenaza”, sentenció M’jid, vinculando este fenómeno con otras formas de violencia criminal.

La funcionaria señaló que las nuevas herramientas tecnológicas, especialmente las basadas en inteligencia artificial generativa están transformando estas agresiones digitales al hacerlas más rápidas, más específicas y más difíciles de detectar.

Una encuesta reciente realizada por la oficina de M’jid, con la participación de más de 30,000 niños de todas las regiones del planeta, reveló que el 66% considera que el ciberacoso ha aumentado en los últimos años. Además, uno de cada dos menores aseguró no saber dónde ni cómo denunciar un caso o pedir ayuda.

Entre el 15 % y el 20 % de los niños en el mundo son víctimas de ciberacoso, según estudios, aunque la cifra real podría ser mayor, advirtió @UN_EndViolence, durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la @ONU_es.#HRC61 | @NoticiasONU https://t.co/7acMnr9ZDb — UN Human Rights Council (@UN_HRC) March 10, 2026

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, calificó estos resultados como “tendencias alarmantes” y subrayó la necesidad de que gobiernos, empresas tecnológicas y sociedad civil actúen con mayor rapidez para proteger a los menores en el entorno digital.

La inteligencia artificial cambia el rostro del acoso digital

Según el informe, el avance y la accesibilidad de la inteligencia artificial han transformado profundamente el ciberacoso. Herramientas capaces de generar imágenes falsas, manipular fotografías o clonar voces se utilizan cada vez con mayor frecuencia para humillar, amenazar o extorsionar a menores en internet.

Entre los recursos más utilizados se encuentran los llamados “deepfakes”, videos o imágenes manipuladas digitalmente que pueden difundir información falsa o contenido humillante sobre una persona. Estas tecnologías permiten que el acoso se propague rápidamente a través de múltiples plataformas y redes sociales.

La funcionaria de la ONU advirtió que muchos niños confían demasiado en estas herramientas y no siempre pueden distinguir si interactúan con personas reales o con sistemas automatizados, lo que los hace más vulnerables a la manipulación y la desinformación.

Two-thirds (66%) of 30,000 children polled globally said that cyberbullying is increasing – & #AI is a key driver of harm, Najat Maalla M'jid, Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children (@UN_EndViolence) told the @UN Human Rights Council.#HRC61 pic.twitter.com/RosiMQWY7q — UN Human Rights Council (@UN_HRC) March 10, 2026

Una encuesta global realizada en 2025 por la empresa tecnológica Microsoft respalda esta preocupación: el 21% de los niños reportó haber sido víctima de ciberacoso durante el último año, mientras que el 37% señaló que la seguridad en línea es su principal inquietud al usar internet.

Víctimas señaladas por su apariencia o identidad

Los estudios también muestran que los menores más expuestos al ciberacoso suelen ser aquellos percibidos como “diferentes” o marginados. Las agresiones en línea se dirigen con frecuencia a su apariencia física, origen étnico, religión, discapacidad, orientación sexual, peso, estado de salud o situación económica.

Además, muchos menores dudan en denunciar el acoso digital por miedo al estigma, al rechazo de sus compañeros o a ser juzgados por adultos. Las consecuencias pueden ser devastadoras. El informe advierte que el ciberacoso puede provocar ansiedad, depresión y daños duraderos a la reputación de las víctimas, ya que la difusión de contenidos humillantes en internet puede volverse viral en cuestión de segundos.

Los niños más expuestos suelen ser aquellos percibidos como “diferentes” o marginados. Con frecuencia, el acoso se relaciona con su apariencia física, origen étnico, religión, discapacidad, orientación sexual… Crédito: David Becker/ Archivo | AP

En los casos más extremos, estas agresiones digitales han derivado en autolesiones e incluso suicidios de menores. Ante esta realidad, Naciones Unidas pidió fortalecer las políticas de protección infantil en internet, promover la educación digital y desarrollar herramientas tecnológicas que permitan detectar contenidos dañinos antes de que se propaguen.

La funcionaria insistió en que la solución requiere la participación de gobiernos, empresas tecnológicas, escuelas, familias y los propios jóvenes para construir un entorno digital más seguro. “El futuro digital no debe diseñarse solo para los niños, sino con ellos”, concluyó.

